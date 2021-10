Στις 12 Οκτωβρίου ο 36χρονος σταρ του μπάσκετ LeBron James είπε δημόσια την άποψή του για την σειρά και για το τέλος της μαζί με τον συναθλητή του Anthony Davis.

«Δεν μου άρεσε το τέλος όμως.. Ξέρω ότι το ξεκίνησαν με το σκεπτικό πως θα υπάρξει και δεύτερη σεζόν αλλά.. μπες στο αεροπλάνο ρε φίλε, πήγαινε να δείς την κόρη σου, τι διά..ο κάνεις;» δήλωσε ο LeBron.

O Ηwang απάντησε στον δημοφιλή αθλητή μέσω της εφημερίδας Guardian «Έχεις δεί το Space Jam 2? O LeBron James είναι κουλ και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το σέβομαι αυτό. Χαίρομαι που είδε ολόκληρη την σειρά. Αλλά δε θα άλλαζα το τέλος, με τίποτα. Αυτό ήταν το τέλος μου. Αν ο ίδιος θέλει κάποιο άλλο τέλος, μπορεί να κάνει το δικό του sequel. Όταν το κάνει, θα το δω, και θα του στείλω μήνυμα «Μου άρεσε το έργο σου, αλλα όχι το τέλος» είπε ειρωνευόμενος ο σκηνοθέτης.

Ο LeBron απάντησε αμέσως στο twitter:

«Δεν μπορεί να ισχύει αυτό έτσι;;; Ελπίζω πως όχι»

This can’t be real right??!! I hope not 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/IGbqEvFGud

