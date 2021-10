Σαν βόμβα έσκασε τις προηγούμενες ημέρες ο παρολίγον χωρισμός του Μάουρο Ικάρντι και της Γουάντα Νάρα.

Το ζευγάρι ύστερα από οκτώ χρόνια σχέσης και έχοντας δύο παιδιά αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, λόγω του ερωτικού σκανδάλου του 28χρονου επιθετικού με την Τσίνα Σοάρες.

Και ενώ όλοι πλέον μιλούν για την επανασύνδεσή τους, νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για τη σχέση τους που σίγουρα δεν θα αρέσουν στην Γουάντα Νάρα.

Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός δημοσιογράφος, Άνχελ Ντε Μπρίτο, έβγαλε στη φόρα το περιεχόμενο κάποιων μηνυμάτων μεταξύ του Ικάρντι και της Ισπανίδας ηθοποιού, που λίγο έλειψε να διαλύσει τον γάμο του παίκτη της Παρί.

Σε αυτά, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ίντερ την αποκαλεί είδωλό του και λέει ότι πλέον δεν είναι ερωτευμένος με την Γουάντα Νάρα. Μάλιστα, σημειώνει ότι τη βλέπει ως αδερφή του ή ως μητέρα του.

«Οι δυο τους άρχισαν να μιλούν πριν μερικούς μήνες και το πρώτο πράγμα που είπε ο Ικάρντι στην Τσίνα Σοάρες ήταν «είσαι η γυναίκα της ζωής μου, είσαι το είδωλό μου, Σε βλέπω από τότε που ήμουν μικρός». Έτσι άρχισαν όλα», ανέφερε ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε:

«Χωρίς να υπάχει ιδιαίτερος λόγος, ο Ικάρντι άρχισε να της γράφει πως ο γάμος του με την Γουάντα Νάρα ήταν σε κρίση. Μία κρίση που εκείνη την εποχή ουδείς γνώριζε. Έλεγε στην Τσίνα πως ήθελε να χωρίσει από την Γουάντα. «Δεν θέλω πια να είμαστε ζευγάρι. Έχω πάψει να την αγαπώ. Την βλέπω ως αδερφή μου ή τη μητέρα μου»».

🚨⚽ | NEW: Wanda Icardi, Mauro Icardi’s wife, has posted an instagram story translating to “another family you ruined for a bitch”, and has also unfollowed Mauro Icardi on the platform pic.twitter.com/O9D5oBrDF5

— Football For All (@FootballlForAll) October 16, 2021