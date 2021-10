Μια ημέρα μετά την κυβερνοεπίθεση που οδήγησε σε μεγάλες ουρές έξω από τα πρατήρια καυσίμων, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι επρόκειτο για προβοκάτσια πίσω από την οποία κρύβονται «κρατικοί παράγοντες».

Την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση ανέλαβε η ομάδα Predatory Sparrow («αρπακτικό σπουργίτι», η οποία δήλωσε με ανάρτησή της στο Telegram ότι το χακάρισμα «ήταν αντίδραση στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν εναντίον των ανθρώπων της περιοχής και όλου κόσμου».

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραίσι ισχυρίστηκε ότι στόχος της επίθεσης ήταν να «προκαλέσει δημόσια οργή», ενώ ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Κυβερνοχώρου, Αμπολχασάν Φιρουζαμπάντι υποστήριξε ότι πρόκειται για επίθεση ξένης χώρας, την οποία όμως δεν κατονόμασε.

A group calling itself «predatory sparrow» has claimed today’s nationwide cyber-attack on Iran’s petrol stations, also claiming responsibility for a similar attack on Iran’s railway network earlier this year. The claims are unconfirmed and must be treated with caution. pic.twitter.com/4AwgTUImB6

