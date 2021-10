Στο ανφάς κούκλα, στο προφίλ… πανούκλα. Όχι η ίδια, δηλαδή, αλλά οι τρέσες της.

Ο λόγος για την Αντζελίνα Τζολί που εμφανίστηκε απαστράπτουσα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, όμως οι τρέσες της έκλεψαν την παράσταση με τον χειρότερο τρόπο.

Στο twitter έγινε χαμός με τις τούφες που ξεχώριζαν από χιλιόμετρα, παρά το γεγονός ότι η σταρ ήταν όπως πάντα πανέμορφη στο πλευρό των δυο κορών της, Ζαχάρα και Σίλο.

Ανελέητο κράξιμο στο Twitter

Οι χρήστες δεν άφησαν σε χλωρό κλαρί τη Τζολί, γράφοντας μεταξύ άλλων:

Κράξιμο στο Twitter για τα extensions «Πώς αφήνεις την Αντζελίνα Τζολί να περπατήσει στο κόκκινο χαλί με τα extensions να δείχνουν έτσι. Κάποιος θα απολυθεί».

Φυσικά κανείς δεν μπορεί να τους αδικήσει, αφού πράγματι οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους.

Τα σχόλια έδωσαν και πήραν, με άλλους να λένε ότι ο κομμωτής της Τζολί ήταν… μεθυσμένος ή… φίλος της Τζένιφερ Άνιστον.

Δεν έλειψαν και τα χτυπήματα επονύμων, με τη Στέισι Σρέντερ να γράφει σε story στο Instagram το βράδυ της Κυριακής:

«Πριν καληνυχτίσω, θα ήθελα να μάθω ποιος αποφάσισε να βάλει σε αυτή τη βασίλισσα αυτά τα extensions. Ωραία λοιπόν, αυτό που πραγματικά ρωτάω είναι ποιος απολύεται αυτή τη στιγμή;».

Δείτε μερικά από τα φαρμακερά tweets:

I love Angie but whoever did her hair extensions for tonight’s Rome film festival needs chopping! 🤦🏻‍♂️ #eternals ⁦@TheEternals⁩ #AngelinaJolie pic.twitter.com/qaqAYJPU63 — Dr Dan Dhunna (@DrDanDhunna) October 24, 2021

Really! I don’t know who does her hair but she should fire him… #angelinajolie #eternals pic.twitter.com/eATWMpMfWx — Thena’s lovers (@ThenaLover) October 24, 2021