Έγινε γνωστή σε όλον τον κόσμο για τις αυτοπροσωπογραφίες, οι οποίες αμφισβήτησαν στις αρχές του 20ου αιώνα τα πρότυπα φύλου και σεξουαλικότητας. Ασχολήθηκε πολύ με το θέμα του ανδρόγυνου και έγραψε τη δική της ιστορία στο χώρο της φωτογραφίας.

Ο λόγος για την Claude Cahun (Κλοντ Καέν), στην οποία σήμερα η Google αφιερώνει το doodle της.

A birthday #GoogleDoodle for a revolutionary artist far ahead of their time: French author & surrealist self-portrait photographer Claude Cahun 🇫🇷

Cahun challenged the gender norms of the early 20th-century through art & literature 🖼

— Google Doodles (@GoogleDoodles) October 25, 2021