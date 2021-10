Συντετριμμένη είναι η οικογένεια της Χαλίνα Χάτσινς, που έχασε τη ζωή της την Παρασκευή (22/10) με τραγικό τρόπο.

Ο διάσημος ηθοποιός και παραγωγός, Άλεκ Μπάλντουιν, τη σκότωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Νέο Μεξικό όταν το όπλο που κρατούσε εκπυρσοκρότησε.

Η είδηση έχει σοκάρει τον πλανήτη και ολόκληρο το Χόλιγουντ.

O σύζυγος της αδικοχαμένης κινηματογραφίστριας έκανε σήμερα (25/10) την πρώτη του ανάρτηση στα social media θέλοντας να πει ένα τελευταίο αντίο στη σύζυγό του.

Συγκεκριμένα, ο Μάθιου Χάτσινς ανάρτησε μία φωτογραφία με την ίδια και τον 9χρονο γιο τους και έγραψε: «Μας λείπεις Χαλίνα».

Θυμίζουμε ότι την ημέρα του ατυχήματος, σε συνέντευξή του στο Insider, ο ίδιος είχε πει: «Δεν υπάρχουν λέξεις για να μιλήσω για αυτή την κατάσταση. Δεν θα μπορέσω να σχολιάσω το τι περνάμε αυτή την στιγμή.

Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλοι ήταν τόσο υποστηρικτικοί. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε λίγο περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να περιγράψουμε την ζωή της με τρόπο που θα είναι πιο εύκολος για εμάς».

Η κηδεία της Χαλίνα έλαβε χώρα το Σάββατο και στην τελετή έδωσε το «παρών» και ο Άλεκ Μπάλντουιν, που ήταν ράκος.

Νωρίτερα, είχε έγραψε στο Twitter: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό συμβάν».

