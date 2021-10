Η Καναδή ερμηνεύτρια Σελίν Ντιόν επρόκειτο να ξεκινήσει ένα νέο σόου τον επόμενο μήνα, με τίτλο «Céline», σε ξενοδοχείο του Λας Βέγκας. Εξαιτίας προβλημάτων με την υγεία της δεν μπόρεσε να ξεκινήσει ούτε τις πρόβες. Έτσι ανέβαλε την πρεμιέρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της υποφέρει από «σοβαρούς και επίμονους μυϊκούς σπασμούς».

«Είμαι συντετριμμένη», είπε χαρακτηριστικά η Σελίν Ντιόν. «Η ομάδα μου και εγώ δουλεύουμε για το νέο μας σόου, τους τελευταίους οκτώ μήνες και το γεγονός πως δεν θα μπορέσω να κάνω πρεμιέρα τον Νοέμβριο με λυπεί αφάνταστα.»

Το σόου θα γινόταν σ΄ ένα νέο θέατρο με τη μεγαλύτερη και ψηλότερη σκηνή της πόλης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την υγεία σας», δήλωσε στην τραγουδίστρια ο Σκοτ Σιμπέλα πρόεδρος του ξενοδοχείου «World Las Vegas».

Η Ντιόν είναι σταθερή αξία στο Λας Βέγκας από το 2003, όταν παρουσίασε για πρώτη φορά το σόου της «A New Day» στο Caesar’s Palace. Είναι το επικερδέστερο σόου στην ιστορία του Λας Βέγκας, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 385.000.000 δολάρια σε διάστημα πέντε ετών.

I’m heartbroken by this. My team and I have been working on our new show for the past eight months, and to not be able to open this November saddens me beyond words. Now, I have to focus on getting better… I want to get through this as soon as I can. – Celine xx… pic.twitter.com/cEDLQt9HDg

— Celine Dion (@celinedion) October 19, 2021