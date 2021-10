Στην ανοιχτή επιστολή της που απευθύνεται στην Πρόεδρο του Σώματος Νάνσι Πελόζι και τον ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, η Μέγκαν υποστηρίζει οικογενειακή άδεια με αποδοχές. «Δεν είμαι εκλεγμένος αξιωματούχος και δεν είμαι πολιτικός.

Είμαι, όπως πολλοί, ενημερωμένος πολίτης και γονιός», ξεκίνησε το γράμμα της η Μαρκλ και συνέχισε: «Επειδή εσείς και οι συνάδελφοί σας στο Κογκρέσο διαδραματίζετε ρόλο στη διαμόρφωση των οικογενειακών αποτελεσμάτων για τις επόμενες γενιές, γι’ αυτό σας γράφω αυτή τη βαθιά σημαντική στιγμή -ως μαμά- για να υποστηρίξετε την άδεια μετ’ αποδοχών».

Meghan, The Duchess of Sussex believes it’s time for #PaidLeaveforAll. In a powerful letter to Congress, she’s standing up for millions of American families who need and deserve guaranteed paid leave. Read and share her letter: https://t.co/7m0GhdyhJz

— Paid Leave for All (@PaidLeaveforAll) October 20, 2021