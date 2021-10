Μετά το πολύκροτο διαζύγιο και τη δικαστική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ, για την κηδεμονία των παιδιών τους, η Αντζελίνα Τζολί φαίνεται πως ξαναγύρισε στα παλιά, αφού οι συχνές επισκέψεις στον πρώην σύζυγό της, Τζόνι Λι Μίλερ, έχει πυροδοτήσει τις φήμες για νέα επανασύνδεση στο Χόλιγουντ, μετά την Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ.

Thena herself, Angelina Jolie, dazzles on the #Eternals red carpet!✨ pic.twitter.com/iJetd1QGaK — Marvel Entertainment (@Marvel) October 19, 2021



Ιδιαίτερη ήταν η εμφάνιση της Αντζελίνα Τζολί στην πρεμιέρα της ταινίας «Eternals». Η σταρ έφτασε στο μπλε χαλί μαζί με τα πέντε από τα έξι της παιδιά και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Για την εμφάνισή της η Αντζελίνα Τζολί επέλεξε μια τουαλέτα του οίκου Balmain από την resort 2022 στο χρώμα του λαδιού. Η Zahara είχε επιλέξει φόρεμα που η Αντζελίνα Τζολί είχε φορέσει στα βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου, το 2014.

Εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι η κόρη της με τον Μπραντ Πιτ, Shiloh, εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημοσίως φορώντας φόρεμα.

Angelina Jolie with her kids Maddox, Vivienne, Knox, Shiloh and Zahara at the Eternals World Première.

Όπως ίσως θυμάστε, η Shiloh εμφανιζόταν επί σειρά ετών ντυμένη αποκλειστικά με αγορίστικα και ανδρικά ρούχα, ενώ ο πατέρας της, Μπραντ Πιτ, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι επιθυμούσε οι γονείς της να την αποκαλούν «Τζον».

October 18, 2021. pic.twitter.com/MoEb2R5GUT

— best of angelina jolie (@bestofajolie) October 19, 2021

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Ελένη»: