Ο δούκας του Κέιμπριτζ αποδοκίμασε αυτούς που επιλέγουν την κατάκτηση του διαστήματος με ταξίδια όπως ο Τζεφ Μπέζος ή ο Ίλον Μασκ αντί να βοηθήσουν στην επίλυση της κλιματικής κρίσης.

Σε μια παθιασμένη έκκληση του Ουίλιαμ προς τους δύο πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, όπου οι περιουσίες τους ανέρχονται περίπου 150 δισεκατομμύρια λίρες ο καθένας, είπε: «Χρειαζόμαστε κάποια από τα μεγαλύτερα μυαλά του κόσμου να επικεντρωθούν στο να φτιάξουν αυτόν τον πλανήτη, όχι να προσπαθούν να βρουν το επόμενο μέρος για να πάμε να ζήσουμε» είπε ο πρίγκιπας.

Η κριτική του έγινε την ίδια ημέρα που ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Ουίλιαμ Σάτνερ έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που πήγε στο διάστημα.

Ο Σάτνερ τόνισε ότι ο πρίγκιπας έχει «λάθος εντύπωση» για το τι σημαίνει αυτή η διαστημική προσπάθεια: «Είναι ένας υπέροχος Άγγλος. Θα γίνει βασιλιάς της Αγγλίας μια μέρα», είπε ο Σάτνερ για τον Δούκα του Κέιμπριτζ. «Είναι ένας υπέροχος, ευγενικός, μορφωμένος άνθρωπος, αλλά έχει λάθος άποψη».

Ο 90χρονος, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζέιμς Τ. Κερκ στις ταινίες και στην τηλεοπτική σειρά του «Star Trek», απογειώθηκε από την έρημο του Τέξας μαζί με άλλα τρία άτομα σε μια αποστολή που κάλυψε τα έξοδα ο Mπέζος. Το ταξίδι του διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.

Στο απόηχο αυτού του ταξιδιού ο πρίγκιπας χαρακτήρισε ότι οι εγωιστικές ενέργειες των άλλων «κλέβουν από το μέλλον των παιδιών μας. Θέλω τα πράγματα που έχω απολαύσει εγώ- η ζωή στην ύπαιθρο, η φύση, το περιβάλλον- να υπάρχουν για τα παιδιά μου. Και όχι μόνο για τα δικά μου, αλλά για τα παιδιά όλων», δήλωσε.

Ενόψει της διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στη Γλασκώβη τον επόμενο μήνα, και μόλις λίγες ημέρες πριν από την εναρκτήρια τελετή απονομής του βραβείου «Earthshot» ο δούκας τόνισε ότι «οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να περιοριστούν στους έξυπνους λόγους, στις έξυπνες λέξεις χωρίς αρκετές δράσεις».

I want to say something to all the young people watching tonight:

For too long, we haven’t done enough to protect the planet for your future.

But Earthshot is for you.

In the next ten years we are going to act. We are going to find the solutions to repair our planet. pic.twitter.com/sDHwUn7FSn

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 17, 2021