Ο Μπραντ Πιτ δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος, όπως όλα δείχνουν – και το γιορτάζει με… σαμπάνια.

Το τελευταίο διάστημα, η δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, επικεντρωνόταν στην ιδιοκτησία του κτήματος που διατηρούσαν στη Γαλλία ως ζευγάρι, και από το οποίο παρήγαγαν πολυτελή κρασιά.

Brad Pitt Releases His New Champagne: ‘New Extremes for Quality,’ He Says https://t.co/81Zn4u2Hwr — People (@people) October 18, 2021



Η Αντζελίνα Τζολί εντέλει πούλησε το μερίδιό της από το κτήμα Chateau Miraval στον κολοσσό ποτών Tenute del Mondo, μια κίνηση που δεν περίμενε από εκείνη ο Μπραντ Πιτ. Για την ακρίβεια, πίστευε ότι η Τζολί θα θέλει να ξεφορτωθεί με οποιονδήποτε τρόπο το κτήμα τους, χωρίς να ενδιαφερθεί για το κέρδος που θα είχε ή όχι από αυτό.

Έτσι, ο ηθοποιός δήλωσε στο People ότι είναι πανευτυχής από την τελική έκβαση της υπόθεσης. Σε βαθμό που σκοπεύει να κυκλοφορήσει το συντομότερο δυνατό μια… νέα σαμπάνια.

Συγκεκριμένα, ο Μπραντ Πιτ δήλωσε:

«Εντυπωσιάστηκα πέρυσι με την επιτυχία της σαμπάνιας Fleur de Miraval ER1. Mε το ER2 ξεπεράσαμε κάθε όριο. Δημιουργήσαμε νέα ασυγκριτη ποιότητα. Κάθε έκδοση του Fleur de Miraval είναι μία συνεχής αναζήτηση για την ομορφιά, μία επιθυμία να δημιουργηθεί χώρος για όλες τις δυνατότητες».

Brad Pitt is set to release his second bottling of Champagne Fleur de Miraval this week, but you better start saving for the pricey bottle https://t.co/yzPquUV6qA pic.twitter.com/icxFqRr0Lo — SOCIALITE LIFE (@socialitelife) October 19, 2021



Τώρα, όπως τόνισε, στόχος του είναι να αυξήσει την παραγωγή εντός του 2022. Η νέα σαμπάνια, που αναμένεται στις ερχόμενες τρεις εβδομάδες, θα κοστίζει περίπου 400 δολάρια.

Παρά την τσιμπημένη τιμή της, φαίνεται πως ζήτηση υπάρχει, αφού σε πρώτο χρόνο θα μοιραστούν σε ράφια καταστημάτων 22.000 φιάλες.

In court documents filed September 21, obtained by Hollywood Life, Brad Pitt accused Angelina Jolie of attempting to go behind his back in the sale of their $164 million French vineyard, Château Miraval https://t.co/1eRZK2NdAy — The Cut (@TheCut) September 23, 2021



Ωστόσο, αν θέλετε να εξοικονομήσετε μερικά χρήματα, έχετε στο νου σας ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα τροποποιημένη σε σχέση με την προηγούμενη.