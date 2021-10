Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κόλιν Πάουελ, από επιπλοκές του κοροναϊού, σύμφωνα με το δίκτυο CNN.

«Ο Κόλιν Πάουελ, ο πρώτος Αφροαμερικάνος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, του οποίου οι υπηρεσίες σε αρκετές κυβερνήσεις βοήθησαν στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια του 20ού αιώνα και τα πρώτα χρόνια του 21ου, πέθανε από επιπλοκές από τον Covid-19» ανέφερε η οικογένειά του σε σχετική ανακοίνωση.

«Ο στρατηγός Κόλιν Λ. Πάουελ, πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και Πρόεδρος των Αρχών, έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί λόγω επιπλοκών από τον Covid 19», έγραψε η οικογένεια Πάουελ στο Facebook, προσθέτοντας πως «χάσαμε έναν αξιόλογο και αγαπημένο σύζυγο, πατέρα, παππού και έναν σπουδαίο Αμερικανό».

Η οικογένειά του ανέφερε μάλιστα πως ο Κόλιν Πάουελ ήταν πλήρως εμβολιασμένος.

Ο Κόλιν Πάουελ (γεννημένος Κόλιν Λούθερ Πάουελ στις 5 Απριλίου 1937) είναι Αμερικανός πολιτικός και συνταξιούχος στρατηγός τεσσάρων αστέρων του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών που διετέλεσε πρόεδρος των Αρχηγών Προσωπικού κατά τη διάρκεια του Πολέμου στον Περσικό Κόλπο .

Από το 2001 έως το 2005, υπηρέτησε υπό τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους ως τον 65ο υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον πρώτο Αφρικανικό Αμερικανό που κατείχε αυτήν τη θέση.

Στρατιωτική εκπαίδευση

Ο Κόλιν Πάουελ γεννήθηκε στις 5 Απριλίου 1937, στη γειτονιά Χάρλεμ του δήμου του Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Οι γονείς του από την Τζαμάικα μετανάστες, ο Maud Arial McKoy και ο Λούθερ Θεόφιλος Πάουελ, ήταν και οι δύο μικτής αφρικανικής και σκωτσέζικης καταγωγής. Μεγαλωμένη στο Νότιο Μπρονξ, ο Πάουελ αποφοίτησε από το Λύκειο Μόρις το 1954. Στη συνέχεια παρακολούθησε το City College της Νέας Υόρκης, αποφοιτώντας το 1958 με πτυχίο στη Γεωλογία. Μετά από δύο εκδρομές στο Βιετνάμ, ο Πάουελ συνέχισε την εκπαίδευσή του στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον στην Ουάσινγκτον, κερδίζοντας MBA το 1971.

Πρώιμη στρατιωτική σταδιοδρομία

Κατά τη φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο George Washington, ο Πάουελ συμμετείχε στο πρόγραμμα του Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Σώματος (ROTC). Ήταν στο ROTC όπου ο Πάουελ είπε ότι «βρέθηκε», δηλώνοντας στρατιωτική ζωή, «… Δεν μου άρεσε μόνο, αλλά ήμουν αρκετά καλός σε αυτό». Μετά την αποφοίτησή του, ανατέθηκε ως δεύτερος υπολοχαγός στον αμερικανικό στρατό.

Μετά την ολοκλήρωση της βασικής προπόνησης στο Fort Benning της Γεωργίας, ο Πάουελ υπηρέτησε ως ηγέτης πλατωνίας με το 3ο τεθωρακισμένο τμήμα στη Δυτική Γερμανία. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως διοικητής της 5ης Διεύθυνσης Πεζικού στο Fort Devens της Μασαχουσέτης, όπου προήχθη στη θέση του καπετάνιου.

Πόλεμος του Βιετνάμ

Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο εκδρομών του στο Βιετνάμ, ο Πάουελ υπηρέτησε ως σύμβουλος τάγματος πεζικού του Νότιου Βιετνάμ από τον Δεκέμβριο του 1962 έως τον Νοέμβριο του 1963. Πάσχοντας πληγή στο πόδι ενώ περιπολούσε σε μια περιοχή που κρατούσε εχθρό, έλαβε μια Μωβ Καρδιά. Μετά την ανάρρωσή του, ολοκλήρωσε το Advanced Course αξιωματικού πεζικού στο Fort Benning της Γεωργίας και προήχθη σε σπουδές το 1966. Το 1968 παρακολούθησε το Command and General Staff College στο Fort Leavenworth του Κάνσας, αποφοιτώντας δεύτερος στην τάξη του 1.244.

Τον Ιούνιο του 1968, ο Ταγματάρχης Πάουελ ξεκίνησε τη δεύτερη περιοδεία του στο Βιετνάμ, υπηρετώντας ως εκτελεστικός αξιωματούχος στο 23ο τμήμα «Αμερικής» Πεζικού. Στις 16 Νοεμβρίου 1968, ένα ελικόπτερο που μετέφερε τον Πάουελ συνετρίβη. Παρόλο που τραυματίστηκε ο ίδιος, συνέχισε να επιστρέφει στο ελικόπτερο που έκαιγε μέχρι που είχε σώσει όλους τους συντρόφους του, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή του τμήματος Στρατηγός Στρατηγού Charles M. Gettys. Για τις σωτηρίες του, ο Πάουελ απονεμήθηκε το Μετάλλιο του Στρατιώτη για την ανδρεία.

Επίσης, κατά τη δεύτερη περιοδεία του, ο Ταγματάρχης Πάουελ ανατέθηκε να ερευνήσει αναφορές για τη σφαγή του My Lai στις 16 Μαρτίου 1968, όπου πάνω από 300 πολίτες του Βιετνάμ σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του στρατού των ΗΠΑ. Η έκθεση του Πάουελ στην εντολή φάνηκε να απορρίπτει τους ισχυρισμούς για φρικαλεότητες των ΗΠΑ, δηλώνοντας,

«Σε άμεση αναίρεση αυτής της απεικόνισης είναι το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ Αμερικανών στρατιωτών και του βιετναμέζικου λαού είναι εξαιρετικές.» Τα ευρήματά του αργότερα θα επικριθούν ως ασπριστικά του περιστατικού. Σε μια συνέντευξη της 4ης Μαΐου 2004 στην τηλεοπτική εκπομπή του Larry King Live, ο Πάουελ σχολίασε: «Έφτασα εκεί αφού συνέβη το My Lai. Έτσι, στον πόλεμο, αυτά τα είδη φρικτών πραγμάτων συμβαίνουν ξανά και ξανά, αλλά πρέπει να αποδοκιμαστούν ».

Πόλεμος μετά το Βιετνάμ

Η στρατιωτική σταδιοδρομία του Κόλιν Πάουελ μετά τον Βιετνάμ τον οδήγησε στον κόσμο της πολιτικής. Το 1972, κέρδισε υποτροφία του Λευκού Οίκου στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB) κατά τη διάρκεια της διοίκησης του Richard Nixon . Η δουλειά του στο OMB εντυπωσίασε τον Caspar Weinberger και τον Frank Carlucci, οι οποίοι θα συνεχίσουν να υπηρετούν ως γραμματέας άμυνας και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, αντίστοιχα, υπό τον Πρόεδρο Ronald Reagan .

Αφού προήχθη σε υπολοχαγό συνταγματάρχη το 1973, ο Πάουελ διέταξε τμήματα στρατού που προστατεύουν την αποστρατικοποιημένη ζώνη στη Δημοκρατία της Κορέας. Από το 1974 έως το 1975, επέστρεψε στην Ουάσιγκτον ως αναλυτής δύναμης στρατευμάτων στο Υπουργείο Άμυνας. Αφού παρακολούθησε το Εθνικό Πολεμικό Κολλέγιο από το 1975 έως το 1976, ο Πάουελ προήχθη σε πλήρη συνταγματάρχη και ανέλαβε τη διοίκηση του 101ου Αερομεταφερόμενου Τμήματος στο Fort Campbell, Κεντάκι.

Τον Ιούλιο του 1977, ο συνταγματάρχης Πάουελ διορίστηκε Αναπληρωτής Γραμματέας Άμυνας από τον Πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ και προήχθη σε στρατηγό στρατηγό το 1979. Το 1982, ο στρατηγός Πάουελ διορίστηκε διοικητής της Δραστηριότητας Ανάπτυξης Καταπολέμησης Όπλων του Στρατού των ΗΠΑ στο Fort Leavenworth του Κάνσας.

Ο Πάουελ επέστρεψε στο Πεντάγωνο ως ανώτερος βοηθός του υπουργού Άμυνας τον Ιούλιο του 1983 και προήχθη σε ταγματάρχης τον Αύγουστο. Τον Ιούλιο του 1986, ενώ ήταν διοικητής του V Corps στην Ευρώπη, προήχθη σε υπολοχαγός. Από τον Δεκέμβριο του 1987 έως τον Ιανουάριο του 1989, ο Πάουελ διετέλεσε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας υπό τον Πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν και έγινε στρατηγός τεσσάρων αστέρων τον Απρίλιο του 1989.

Πρόεδρος των κοινών αρχηγών προσωπικού

Ο Πάουελ ξεκίνησε την τελική του στρατιωτική αποστολή την 1η Οκτωβρίου 1989, όταν ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους Μπους τον διόρισε ως τον 12ο πρόεδρο του Κοινού Αρχηγού Προσωπικού (JCS). Στην ηλικία των 52 ετών, ο Πάουελ έγινε ο νεότερος αξιωματικός, ο πρώτος Αφροαμερικανός και ο πρώτος απόφοιτος ROTC που κατείχε την υψηλότερη στρατιωτική θέση στο Υπουργείο Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως προέδρου της JCS, ο Πάουελ ενορχήστρωσε την απάντηση του αμερικανικού στρατού σε αρκετές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης απομάκρυνσης από την εξουσία του Παναμά δικτάτορα στρατηγού Μανουέλ Νόριγκα το 1989 και της Επιχείρησης Desert Storm / Desert Shield στον πόλεμο του Περσικού Κόλπου του 1991. Για την τάση του να προτείνει διπλωματία πριν από τη στρατιωτική επέμβαση ως πρώτη απάντηση σε μια κρίση, ο Πάουελ έγινε γνωστός ως «ο απρόθυμος πολεμιστής». Για την ηγεσία του κατά τη διάρκεια του Πολέμου στον Κόλπο, ο Πάουελ απονεμήθηκε το Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσου και το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Μετα-στρατιωτική σταδιοδρομία

Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου του JCS συνεχίστηκε μέχρι να αποσυρθεί από το στρατό στις 30 Σεπτεμβρίου 1993. Μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Πάουελ απονεμήθηκε ένα δεύτερο Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας από τον Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και διορίστηκε επίτιμος Διοικητής Ιππότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β ‘ της Αγγλίας .

Τον Σεπτέμβριο του 1994, ο Πρόεδρος Κλίντον επέλεξε τον Πάουελ να συνοδεύσει τον πρώην Πρόεδρο Κάρτερ στην Αϊτή ως βασικό διαπραγματευτή για την ειρηνική επιστροφή της εξουσίας στον ελεύθερα εκλεγμένο πρόεδρο της Αϊτής Jean-Bertrand Aristide από τον στρατιωτικό δικτάτορα Αντιστράτηγο Ραούλ Σέδρα. Το 1997, ο Πάουελ ίδρυσε την Αμερικανική Promise Alliance , μια συλλογή μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, κοινοτικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και κυβερνητικών οργανισμών αφιερωμένων στη βελτίωση της ζωής των νέων. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε το Colin Powell School for Civic and Global Leadership and Service στο City College της Νέας Υόρκης.

Το 2.000, ο Πάουελ θεώρησε υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει, αφού ο Τζορτζ Μπους, με τη βοήθεια της έγκρισης του Πάουελ στη Δημοκρατική Εθνική Συνέλευση, κέρδισε τον υποψήφιο.

Γραμματέας του κράτους

Στις 16 Δεκεμβρίου 2000, ο Πάουελ διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών από τον εκλεγμένο Πρόεδρο Τζορτζ Μπους.

Επιβεβαιώθηκε ομόφωνα από τη Γερουσία των ΗΠΑ και ορκίστηκε ως ο 65ος υπουργός Εξωτερικών στις 20 Ιανουαρίου 2001.

Ο γραμματέας Πάουελ έπαιξε βασικό ρόλο στη διαχείριση της σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τους ξένους εταίρους της στον παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας . Αμέσως μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου , οδήγησε τη διπλωματική προσπάθεια να συγκεντρώσει υποστήριξη από τους συμμάχους της Αμερικής στον πόλεμο του Αφγανιστάν .

Το 2004, ο γραμματέας Πάουελ κατηγορήθηκε για το ρόλο του στη δημιουργία υποστήριξης για τον πόλεμο στο Ιράκ . Ως μέτρια σταδιοδρομία, ο Πάουελ αντιτάχθηκε αρχικά σε μια βίαιη ανατροπή του ιρακινού δικτάτορα Σαντάμ Χουσεΐν , προτιμώντας αντ ‘αυτού μια λύση με διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, συμφώνησε να ακολουθήσει το σχέδιο της κυβέρνησης Μπους για απομάκρυνση του Χουσεΐν μέσω στρατιωτικής δύναμης. Στις 5 Φεβρουαρίου 2003, ο Πάουελ εμφανίστηκε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να συγκεντρώσει υποστήριξη για μια πολυεθνική εισβολή στο Ιράκ. Κρατώντας ένα ψεύτικο φιαλίδιο του άνθρακα, ο Πάουελ ισχυρίστηκε ότι ο Σαντάμ Χουσεΐν είχε – και θα μπορούσε γρήγορα να παράγει περισσότερα – χημικά και βιολογικά όπλα μαζικής καταστροφής . Ο ισχυρισμός αργότερα αποδείχθηκε ότι βασίστηκε σε ελαττωματικές πληροφορίες.

Ως πολιτικός μετριοπαθής σε μια προεδρική κυβέρνηση που σημείωσε τις σκληρές αντιδράσεις της σε ξένες κρίσεις, η επιρροή του Πάουελ στον Λευκό Οίκο του Μπους άρχισε να εξασθενίζει. Λίγο μετά την επανεκλογή του Προέδρου Μπους το 2004, παραιτήθηκε ως υπουργός Εξωτερικών και διαδέχθηκε ο Δρ Κοντολίζα Ράις το 2005. Αφού έφυγε από το υπουργείο Εξωτερικών, ο Πάουελ συνέχισε να υποστηρίζει δημόσια τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο του Ιράκ.

Επιχειρήσεις και πολιτική δραστηριότητα μετά τη συνταξιοδότηση

Από την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, ο Πάουελ παρέμεινε ενεργός τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην πολιτική. Τον Ιούλιο του 2005, έγινε «στρατηγικός περιορισμένος συνεργάτης» στην εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Silicon Valley, Kleiner, Perkins, Caufield & Byers. Τον Σεπτέμβριο του 2006, ο Πάουελ συμμετείχε δημοσίως σε μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας στην κριτική της πολιτικής της κυβέρνησης Μπους να παρακρατεί τα νόμιμα δικαιώματα των υπόπτων τρομοκρατικών κρατουμένων στη φυλακή του Γκουαντάναμο .

Το 2007, ο Πάουελ εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Revolution Health, ένα δίκτυο πυλών κοινωνικών μέσων που προσφέρει διαδικτυακά εργαλεία προσωπικής διαχείρισης της υγείας. Τον Οκτώβριο του 2008, έκανε και πάλι πολιτικά πρωτοσέλιδα επικυρώνοντας τον Δημοκρατικό Μπαράκ Ομπάμα στις προεδρικές εκλογές για τον συνάδελφό του Ρεπουμπλικανικό John McCain. Ομοίως, στις εκλογές του 2012, ο Πάουελ υποστήριξε τον Ομπάμα έναντι του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών Μιτ Ρόμνεϊ.

Σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκαλύφθηκαν στον Τύπο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016, ο Πάουελ εξέφρασε πολύ αρνητικές απόψεις τόσο της Δημοκρατικής Χίλαρι Κλίντον όσο και του Ρεπουμπλικανικού Ντόναλντ Τραμπ . Επικρίνοντας τη χρήση του προσωπικού λογαριασμού email από τον Κλίντον για τη διεξαγωγή κυβερνητικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της υπουργού Εξωτερικών, η Πάουελ έγραψε ότι «δεν είχε καλυφθεί με δόξα» και θα έπρεπε να είχε αποκαλύψει τις ενέργειές της «πριν από δύο χρόνια». Όσον αφορά την υποψηφιότητα του Κλίντον, δήλωσε: «Δεν θα προτιμούσα να την ψηφίσω, αν και είναι φίλη που σέβομαι». Ο Πάουελ επέκρινε την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ για το κίνημα «birther» κατά του Μπαράκ Ομπάμα, αναφερόμενος στον Τραμπ ως «ρατσιστικό» και «εθνικό ντροπή».

Στις 25 Οκτωβρίου 2016, ο Πάουελ έδωσε τη χλιαρή υποστήριξή του στην Κλίντον «επειδή νομίζω ότι είναι κατάλληλη και ο άλλος κύριος δεν έχει τα προσόντα».

Προσωπική ζωή

Ενώ σταθμεύτηκε στο Fort Devens της Μασαχουσέτης, ο Πάουελ συναντήθηκε με τον Άλμα Βίμιαν Τζόνσον του Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 25 Αυγούστου 1962 και απέκτησε τρία παιδιά – έναν γιο Μιχαήλ και τις κόρες της Λίντα και την Αννεμάρι. Η Λίντα Πάουελ είναι ταινία και ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ και ο Μάικλ Πάουελ ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών από το 2001 έως το 2005.