Τη δυσφορία του έδειξε ένας διαρρήκτης στην Ινδία, όταν μπήκε σε σπίτι κυβερνητικού αξιωματούχου στην επαρχία Ντεβάς του Μαντιά Πραντές και διαπίστωσε πως δεν είχε ούτε αρκετά μετρητά αλλά ούτε και πολύτιμα αντικείμενα.

Αφού άρπαξε ό,τι βρήκε, φεύγοντας άφησε ένα χαρτί που έγραφε «γιατί κλειδώνετε το σπίτι εφόσον δεν έχετε λεφτά μέσα;».

Σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές περίπου 30.000 ινδικά ρούπια και κάποια κοσμήματα, κλάπηκαν από την κατοικία. Το θύμα της διάρρηξης κατάλαβε τι είχε συμβεί όταν επέστρεψε σπίτι του, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Μάλιστα, φαίνεται ότι ο κλέφτης χρησιμοποίησε το σημειωματάριο του αξιωματούχου και το στυλό του. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του.

#National: A copy of the note also surfaced on social media in which the burglar wrote «Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha collector (when there was no money, it should not have been locked, collector). https://t.co/fsIaymihxS

— EastMojo (@EastMojo) October 11, 2021