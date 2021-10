Η Warner Bros. ετοιμάζεται να φέρει για τρίτη φορά τον Γουίλι Γουόνκα στη μεγάλη οθόνη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Deadline, ο ταλαντούχος ηθοποιός, που ξεχώρισε στις μεγάλες επιτυχίες «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» (Call Me By Your Name) και «Lady Bird» θα πρωταγωνιστήσει ως Γουίλι Γουόνκα σε νεότερη ηλικία στο επερχόμενο πρίκουελ της ταινίας «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» από τη Warner Bros. Η ταινία πρόκειται να αφηγηθεί τις περιπέτειες του εκκεντρικού σοκολατοποιού πριν από το άνοιγμα του διάσημου εργοστασίου σοκολάτας, που όλοι γνωρίσαμε από τις ταινίες του 1971 και 2005.

Η ταινία θα λέγεται «Γουόνκα» και θα τη σκηνοθετήσει ο Πολ Κινγκ του «Paddington», ο οποίος συνέγραψε το σενάριο με τον Σάιμον Φάρναμπι. Η ταινία προγραμματίζεται να ξεκινήσει γυρίσματα στο τέλος του χρόνου, ενώ για την ώρα ελπίζουμε να απολαύσουμε τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Dune» του Ντενί Βιλνέβ.

