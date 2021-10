Αναμφίβολα μια από τις πιο δημοφιλείς πρώτες κυρίες που έχουν περάσει από την ιστορία των ΗΠΑ, η Μισέλ Ομπάμα αποτελεί σίγουρα μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα.

Η πρώτη μαύρη γυναίκα που βρέθηκε σε αυτό το ρόλο, εκπροσώπησε επάξια την κοινότητά της με τον δυναμισμό και τη σοβαρότητα που επέδειξε.



Και συνεχίζει μέχρι και σήμερα το έργο που είχε ξεκινήσει πολύ πριν την ανάδειξη του συζύγου της στο ανώτατο αξίωμα της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Οι Μάρτα Έβας και Χάνα Μάστερς σταχυολόγησαν τις δηλώσεις της σε διάφορες περιστάσεις, σε διάφορα μέσα, σε διάφορες εκδηλώσεις και δημιούργησαν έναν μοναδικό και αξιόλογο τόμο. Το βιβλίο κέντρισε το ενδιαφέρον του εκδότη Φρανσέσκο Βιτάλι, που ζώντας στην Αμερική την περίοδο διακυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα θέλησε να το μεταφράσει ο ίδιος, βάζοντας τη δική του πινελιά στο όλο εγχείρημα.

One of the greatest honors of my life is being a proud Chicagoan—a daughter of the South Side. When it came time to decide where Barack and I would build the Obama Presidential Center, we knew it had to be in the place we call home. We can’t wait to see this project come to life. pic.twitter.com/JOC6Vcfeji

— Michelle Obama (@MichelleObama) September 28, 2021