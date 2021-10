Σε ρυθμούς τελικού Nations League κινούνται στην Ισπανία και τη Γαλλία, καθώς απόψε (21:45), οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Το «παρών» θα δώσει και ο Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της ομάδας του Λουίς Ενρίκε. Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα ωστόσο δεν παίζει μονάχα για το τρόπαιο, αλλά και για ένα μοναδικό ρεκόρ, με το οποίο θα γράψει ιστορία.

Συγκεκριμένα, εάν ο Μπουσκέτς καταφέρει να κατακτήσει με τη «Φούρια Ρόχα» το Nations League, θα γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής ever, που θα έχει κατακτήσει Euro, Μουντιάλ και Nations League!

