Ο γνωστός ηθοποιός απο τον πρώτο κύκλο της σειράς Bridgerton φαίνεται πως δεν είναι μόνο ένα ακόμα όμορφο πρόσωπο, αλλά εκτός απο καλός ηθοποιός, διαθέτεικαι πολύ καλή φωνή.

Ο Rege-Jean Page, ο οποίος θα υποδυθεί τον Ορφέα στην audio μεταφορά του The Sandman, τραγουδά στα ελληνικά για τις ανάγκες του ρόλου του και εντυπωσιάζει τον σκηνοθέτη κα παραγωγό του έργου, Dirk Μaggs.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο twitter ο σκηνοθέτης

Anyone else get goosebumps when they hear @regejean sing in Act II? Dirk Maggs and @neilhimself share more behind the scenes gems from making the #SandmanxAudible: https://t.co/FENe8HpJR3 pic.twitter.com/lUHJdBwKk9

— Audible (@audible_com) October 7, 2021