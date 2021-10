Η κάμερα του «Χαμογέλα και πάλι!» βρέθηκε στις πρόβες του Just the Τwo of Us, και συνομίλησε με τα ζευγάρια!

«Δεν έχω ξεπεράσει τον άντρα για τον οποία τραγούδησα το “Ποια θυσία”», δήλωσε η Σάσα Σταμάτη, ενώ πρόσθεσε ότι είναι περήφανη που έχει στο πλευρό της το Θέμη Αδαμαντίδη.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μίλησε για κάποιους που τραγουδούν playback, ενώ σχολίασε και τις φήμες για κόντρες με κορίτσια του show.

Ο Δημοσθένης Τζουμάνης είπε ότι «αν δεν είχα τη Γρίβα θα ήθελα την Παναγιώταρου».

Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης δεν απάντησε σε ερώτηση για την προσωπική ζωή της Ελένης Βουλγαράκη.

Ο Χάρης Βαρθακούρης είπε ότι θα ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα μουσικό παιχνίδι, ως μέλος επιτροπής.

Η Μάρα Μεϊμαρίδη με εμφάνιση έκπληξη είπε ότι «σε αυτό το live θα φορέσω το πιο ακριβό άρωμα για μεγάλες ντίβες» και ότι αν δεν είχε το Σταν δίπλα της θα ήθελε τον Μπαγκς Μπάνι.

Η ίδια αναφέρθηκε και στη Δέσποινα Βανδή, λέγοντας «Ό,τι το καλύτερο για εσένα κοριτσάκι μου, αυτό να σου συμβεί. Αν είναι καλός ο κ. Μπισμπίκης, έχει καλώς. Αλλιώς θα βρούμε άλλον».