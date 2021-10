Η Κατερίνα Στικούδη ζει την ομορφότερη περίοδο της ζωής της καθώς τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά τα έχει καταφέρει υπέροχα.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια συμμετέχει στο Just the 2 of us παρουσιάζονται το backstage του σόου και περιμένει το πρώτο της παιδάκι.

Η μέλλουσα μανούλα που είναι πολύ δραστήρια στα social media ανακοίνωσε ότι σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει ο νέος της δίσκος για τον οποίο ανυπομονεί.

Μετά από περίπου 2 χρόνια προετοιμασίας και πολλά επιτυχημένα singles, η ολοκαίνουργια δισκογραφική δουλειά της Κατερίνας Στικούδη κυκλοφορεί και επίσημα την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου από τη Minos EMI, a Universal Music Company και περιλαμβάνει στο σύνολο 14 τραγούδια, ανάμεσά τους το ομότιτλο «GRANDE» -η μεγάλη επιτυχία με τους KINGS και τον KG-, τα singles «Διαφέρω», «Rio», «Εκδίκηση», «Το Ξέραμε Κι Οι Δυό», «No Habla Espanol» καθώς και το γιορτινό «Τα Χριστούγεννά Μου Εσύ».

Από το album δε θα μπορούσε να λείψει η hot συνεργασία της με την Ελευθερία Ελευθερίου «Οι Ιστορίες Μας» σε νέο ολοκαίνουργιο remix, το πρόσφατο 80s single «Της Καρδιάς Το Κλειδί» που ξεχωρίζει στο YouTube και το ραδιοφωνικό airplay καθώς και 5 ολοκαίνουργια ακυκλοφόρητα τραγούδια.