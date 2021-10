Σίγουρα θυμάστε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών – ακόμη κι αν δεν έχετε δει ποτέ την τρομερή τριλογία του Πίτερ Τζάκσον.

Και είναι βέβαιο πως δεν έχετε ξεχάσει ούτε τις τερατόμορφες μάσκες των ηθοποιών που υποδύθηκαν τα «ορκ».

Τώρα, ο Ελάιζα Γουντ κάνει ακόμη πιο ενδιαφέροντα τα παράξενα πλάσματα που γέννησε η φαντασία του Τόλκιν, υποστηρίζοντας ότι ένα εξ αυτών σχεδιάστηκε καθ’ ομοίωση του Χάρβεϊ Γουάινστιν, του παραγωγού που καταδικάστηκε για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε πολλαπλές ηθοποιούς, στο χολιγουντιανό σκάνδαλο που έδωσε στο κίνημα #MeToo τη σημερινή του ένταση.

Elijah Wood says Peter Jackson designed an orc to look like Harvey Weinstein during #LordOfTheRings ‘Fuck him» 🎙 Armchair Expert pic.twitter.com/BxHyWDP8OP — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) October 4, 2021



Ο ηθοποιός, που πρωταγωνιστούσε στις ταινίες ως Φρόντο Μπάγκινς, μίλησε σε podcast συναδέλφου του και συγκεκριμένα του Νταξ Σέπαρντ.

Εκεί ανέφερε σχετικά:

«Είναι αστείο. Αυτό συζητήθηκε πρόσφατα επειδή ο Ντομ και ο Μπιλ (δηλαδή οι Μέρι και Πίπιν) μιλούσαν με τον Σαν Όστιν (Σαμ) για την πρώτη τους ανάμνηση από τη Νέα Ζηλανδία [όπου γυρίστηκε η σειρά]. Είχαν δει αυτές τις μάσκες των ορκ. Και μια από αυτές τις μάσκες – και το θυμάμαι έντονα – σχεδιάστηκε για να μοιάζει με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν ως ένα «άντε γ@@σου».

Ο εκπεσών παραγωγός καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 σε 23 χρόνια φυλάκιση – και έκτοτε έχουν έρθει στην επιφάνεια περαιτέρω κατηγορίες. Εξακολουθεί να υποστηρίζει την αθωότητά του.

Ο Γουντ, συνέχισε λέγοντας:

«Νομίζω ότι είναι εντάξει να μιλάμε γ’ αυτό τώρα. Ο τύπος είναι φυλακισμένος. Γ@@σέ τον».

I see the resemblance … And as it turned out the comparison between Weinstein and a gruesome orc was not that far fetched.#MeToo #TimesUp pic.twitter.com/nTxb8BmgP1 — Camilla Asra Engelby (She | They)🏳️‍🌈🇩🇰🇪🇺🌳 (@camillaengelby) October 6, 2021

Ακόμη, αποκάλυψε ότι αιτία για την επιλογή του Πίτερ Τζάκσον να δημιουργήσει μάσκα με έμπνευση τον Γουάινστιν, προέκυψε από τις δυσκολίες που του προκάλεσε στη διάρκεια των γυρισμάτων της επικής τριλογίας.

Σύμφωνα με τον διάσημο ηθοποιό, αρχικά ο Τζάκσον είχε ξεκινήσει να σχεδιάζει την τριλογία με σκοπό την παραγωγή της από την Miramax που ανήκε στον Γουάινστιν και τον αδερφό του.

Όμως ενώ ο Τζάκσον επέμενε ότι το έπος του Τόλκιν απαιτούσε τουλάχιστον δυο ταινίες για τη μεταφορά του στον κινηματογράφο, ο Γουάινστιν τον πίεζε να συμπιέσει το αχανές υλικό σε ένα μόνο φιλμ.

One LORD OF THE RINGS Orc Was Designed to Look Like Harvey Weinstein https://t.co/EOQo9knxdp pic.twitter.com/azGkNyBNP0 — Woody (@Knewz_Currently) October 6, 2021



Και τον απείλησε ότι θα τον αντικαταστήσει με τον Ταραντίνο ή τον Μάντεν (που είχε σκηνοθετήσει τον Ερωτευμένο Σαίξπηρ), σύμφωνα πάντα με τον Γουντ.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, όμως, ήταν όταν ο Τζάκσον του ζήτησε να τον αποδεσμεύσει και να του επιτρέψει να αναζητήσει άλλο παραγωγό, με τον Γουάινστιν να δέχεται μεν, αλλά να απαιτεί η προσπάθεια αυτή να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα αφιανόητα στενό χρονικό παράθυρο.

Συγκεκριμένα, του είπε ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο θα πρέπει να βρει παραγωγό που θα αναλάβει όλες τις ταινίες – ή αλλιώς καμία.

«Το χρονικό περιθώριο ήταν τρελό», είπε ο Γουντ.

Aunque no lo crean, Harvey Weinstein forma parte del universo de ‘El Señor de los Anillos’, aunque no como un homenaje 🤯https://t.co/b0hoirpnwJ — SopitasFM (@sopitasfm) October 6, 2021



Πάντως, σύμφωνα με τον ηθοποιό, ο Γουάινστιν συμφώνησε να γυριστούν τουλάχιστον δυο ταινίες, αλλά έκρυψε από τον Τζάκσον ότι ο προϋπολογισμός του περιοριζόταν στα 75 εκατ. δολάρια.

Τότε, η ομάδα του Τζάκσον διέρρευσε το σενάριο του Άρχοντα για να τραβήξει την προσοχή και άλλων εταιρειών παραγωγής, με αποτέλεσμα εντέλει να αναλάβει τη σειρά ταινιών ο Μπομπ Σάι, ιδρυτής του New Line Cinema.

«Νομίζω ότι το παραμύθι είναι ότι πήγαιναν για το πολύ δύο και έρχεται ο Σάι και τους λέει: «Πρέπει να κάνουμε τρία», ανέφερε ο Γουντ.

Elijah Wood On Harvey Weinstein Inspiring An LOTR Orc https://t.co/JTZ3Tmzebq — Lithium Promotions (@LithiumPromos) October 6, 2021



Τελικά, η τριλογία κέρδισε 2,92 δισ. δολάρια στα ταμεία και τώρα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες σειρές ταινιών που έχουν γίνει ποτέ.

Με πληροφορίες από Guardian