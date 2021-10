Την οργή εκατοντάδων χρηστών στα social media έχει προκαλέσει η Κάιλι Τζένερ. Ο λόγος είναι τα νέα της μαγιό που όπως αποδείχτηκε όχι μόνο δεν είναι καλής ποιότητας, αλλά είναι και κακοραμμένα.



Μετά την επιτυχία που έχουν γνωρίσει οι εταιρείες Kylie Cosmetics και Kylie Skin, που έχει ιδρύσει και την έκαναν δισεκατομμυριούχο οι θαυμάστριές της αρχικά ενθουσιάστηκαν που θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν τα αγαπημένα τους μαγιό με την διάσημη υπογραφή της οικογένειας Καρντάσιαν.

Αλλά τελικά τα πράγματα δεν πήγαν καλά…

Mπορεί στις φωτογραφίες, τα μαγιό να φαίνονται εντυπωσιακά, η πραγματικότητα όμως απέχει κατά πολύ.

Kylie Swim scamming folks with these cheaply made swimsuits for $80 #KylieJenner #kylieswim @SHEIN_official has better quality for a quarter of the price pic.twitter.com/yHz2f5e1N8

— Bonnie (@bonnie_p007) September 29, 2021