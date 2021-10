To HBO Max προχώρησε σε μεγάλες αποκαλύψεις, κατά τη διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης για το λανσάρισμα της πλατφόρμας στην Ευρώπη.

Έτσι, μετά την κυκλοφορία του πρώτου teaser τρέιλερ για το «House of the Dragon», το οποίο μάγεψε τους φαν του «Game of Thrones», ακολουθεί το reboot του «Sex Αnd Τhe City».

«And Just Like That»…

Το HBO Max ανακοίνωσε επιτέλους πότε επιστρέφει η δημοφιλής γυναικοπαρέα στις οθόνες μας! Ετοιμαστείτε λοιπόν, καθώς η σίκουελ σειρά προσγειώνεται στο ΗΒΟ Max τον Δεκέμβριο!

Οι Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις επιστρέφουν στους ρόλους που αγαπήσαμε, χωρίς την Κιμ Κατράλ στην παρέα τους. Το κενό της Σαμάνθα θα καλύψει η Άρι Πάρκερ, η οποία θα υποδυθεί την ντοκιμαντερίστρια Λίσα Τοντ Γουέξλεϊ, τη νέα κολλητή της Κάρι Μπράντσο.

Την ίδια στιγμή, στο καστ προστίθεται η βραβευμένη με Tony, Σάρα Ραμίρεζ, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από την επιτυχημένη σειρά «Grey’s Anatomy».

Η μίνι σειρά, που συνεχίζει γυρίσματα στη Νέα Υόρκη, θα αποτελείται από 10 επεισόδια. Φυσικά, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει το «πράσινο φως» και για δεύτερη σεζόν.