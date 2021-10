Η Ελβετία θα στηρίξει οικονομικά τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτοντας σύντομα 1,2 δισ. ευρώ για περίοδο αρκετών ετών, όπως αποφάσισε το κοινοβούλιο της Βέρνης.

Τα χρήματα είχαν μπλοκαριστεί εδώ και χρόνια. Η Ελβετία ελπίζει ότι έτσι θα μπορεί πλέον να συμμετάσχει ξανά στο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ «Horizon».

Η Ελβετία δεν είναι μέλος της ΕΕ, αλλά συμμετέχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, μέσω διμερών συμφωνιών. Σε αντάλλαγμα, συμφωνήθηκαν πριν από χρόνια καταβολές για τη στήριξη των φτωχότερων χωρών της ΕΕ.

Στην Ελβετία, οι άνθρωποι μιλούν για το «δισεκατομμύριο συνοχής». Συνοχή σημαίνει συνεργασία. Τα πρώτα χρήματα, συνολικά περίπου ένα δισ. ελβετικά φράγκα, καταβάλλονταν για αρκετά χρόνια από το 2006 και μετά.

Ωστόσο, από τότε που η ΕΕ επέμεινε σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τη στενότερη δέσμευση της Ελβετίας, οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας είχαν ψυχρανθεί. Προκειμένου να ασκηθεί πίεση, η ΕΕ έπαψε να αναγνωρίζει το ελβετικό χρηματιστήριο ως ισοδύναμο με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το 2019. Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σταμάτησαν και, φέτος, η Ελβετία τις διέκοψε οριστικά.

Ο επίτροπος της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, χαιρέτισε την αποδέσμευση του ποσού με ένα σύντομο και κάπως αιχμηρό σχόλιο στο twitter, στο οποίο επεσήμανε ότι τα χρήματα έπρεπε να είχαν καταβληθεί εδώ και πολύ καιρό. «Μια τέτοια εισφορά αποτελεί το λογικό αντάλλαγμα για τη συμμετοχή της Ελβετίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ», προσέθεσε.

Welcome the Swiss Parliament’s decision in favour of the unconditional disbursement of 🇨🇭2nd Cohesion contribution. The last payment dates back to 2012, a whole #MFF cycle ago – although such a contribution is the logical counterpart of participating in the EU Single Market. 1/3

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 30, 2021