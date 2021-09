Ένα… ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η Βόρεια Ιρλανδία: την έλλειψη κλόουν.

Αιτία – όπως για όλα τα δεινά όλων μας – είναι ο κοροναϊός και κυρίως τα μέτρα του lockdown που εκεί διήρκεσαν πολύ περισσότερο σε σχέση με την Αγγλία και τις χώρες της ΕΕ.

Τώρα, που οι βορειοϊρλανδοί κλόουν ξυπνούν από τον λήθαργό τους, βγαίνουν λιγότεροι στο μέτρημα.

Όπως εξήγησε στην εκπομπή Good Morning Ulster, πολλοί καλλιτέχνες επέστρεψαν στις πατρίδες τους την περίοδο επιβολής του πρώτου lockdown και ακόμη δεν έχουν επιστρέψει.

