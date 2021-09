Στην φυλακή πρόκειται να οδηγηθεί η μητέρα της Λίντσεϊ Λόχαν, Ντίνα.

Σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα, η 59χρονη μητέρα της ηθοποιού, παραδέχτηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, όταν συνέβη το ατύχημα.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η ίδια έφευγε από ένα εστιατόριο μεθυσμένη. Αφού συγκρούστηκε με το άλλο αυτοκίνητο, δεν ενδιαφέρθηκε καν για το τι συνέβη.

