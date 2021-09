O πράκτορας «007» Ντάνιελ Κρεγκ επέλεξε ήδη το επόμενο επαγγελματικό του βήμα του και μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.

Ο Βρετανός ηθοποιός εμφανίστηκε, μεν σττην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «No Time to Die» ως μιυστικός πράκτορας, πλήν όμως αναμένεται να υποδυθεί και έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους στο παγκόσμιο θέατρο.

Ο Κρεγκ πρόκειται να υποδυθεί τον φιλόδοξο και δολοφονικό «Μάκβεθ» στο Μπρόντγουεϊ την επόμενη χρονιά, κάτι που έγινε σήμερα (29/9) γνωστό από τους παραγωγούς.

Η νέα παραγωγή, με τη Βρετανίδα ηθοποιό Ρουθ Νέγκα να υποδύεται τη Λέιντι Μάκβεθ, θα «ανέβει» στις 29 Μαρτίου για ένα διάστημα 15 εβδομάδων.

Το 2013 πρωταγωνίστησε στο Μπρόντγουεϊ στο έργο «Προδοσία», αλλά και σε πολλές θεατρικές παραγωγές στο Λονδίνο.

Την παραγωγή της παράστασης του «Μάκβεθ» του Ουίλιαμ Σαίξπιρ ανέλαβαν οι παραγωγοί της ταινίας του Μποντ Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον.

