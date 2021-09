Ο Μάικλ Τζόρνταν κατά πολλούς θεωρειται ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών στο μπάσκετ και όπως είναι λογικό μέχρι και σήμερα ότι πιάνει γίνεται «χρυσός».

Πλέον ακόμη και ένα χρησιμοποιημένο εσώρουχο του Μάικλ Τζόρνταν αξίζει πολλές χιλιάδες ευρώ. Πριν από μερικές εβδομάδες, ένα εσώρουχο του Air λοιπόν, από την προσωπική συλλογή του σωματοφύλακά του Τζον Μάικ Βόσνιακ, είχε μπει σε δημοπρασία. Η κατάσταση του ρούχου ήταν «εξαιρετικά χρησιμοποιημένο». Κι όμως αυτό το εσώρουχο κατάφερε να πωληθεί για πολλές χιλιάδες.

Αυτό δεν εμπόδισε κάποιον ή κάποια να δώσει $2.784 για να το αποκτήσει. Ο συγκεκριμένος συλλέκτης δεν είχε κανένα πρόβλημα να δώσει αυτά τα χρήματα για να πάρει ένα αντικείμενο από τον κορυφαίο παικτη όλων των εποχών, κάτι που να φέρει την υπογραφή του.

Δείτε το tweet:

Michael Jordan’s worn undies have found a new home — or dresser — after selling for $2,784 at auction! https://t.co/IrItMefqMC

— TMZ (@TMZ) September 26, 2021