Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου εμφανίστηκε σήμερα ο Βασίλης Καρράς, με αφορμή τη χθεσινή του εμφάνιση στην πρεμιέρα του Just the 2 of Us.

Ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής δεν μάσησε τα λόγια του μιλώντας για τον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, τα σχέδιά του για το μέλλον και το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και ο ίδιος σε κάποιο μουσικό ριάλιτι.

Μιλώντας από τα παρασκήνια του J2US, ο Βασίλης Καρράς πρώτα από όλα έδωσε τις ευχές του στον Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος εξάλλου είναι και φίλος του.

Συγκεκριμένα, είπε:

«Κάτι μας δένει με τον Νίκο Κοκλώνη, γι’ αυτό είπα το ναι… Εύχομαι καλή επιτυχία στο J2US αλλά και στην δική σου εκπομπή Κατερίνα…»

Όσον αφορά τους νέους τραγουδιστές και τα ριάλιτι ταλέντων, τόνισε:

«Είναι δύσκολο για τα νέα παιδιά να βρουν ένα δρόμο με αγκάθια που έχουμε πίσω μας… Αρκετά παιδιά είναι πληγωμένα από τα talent show, γιατί τους πουλάνε όνειρα και ο σκοπός είναι να τους πουλάνε και ελπίδα… Αν δεν κάνει δεύτερη δουλειά ένα νέο παιδί, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του με τις απαιτήσεις του χώρου… Είναι δύσκολο για τα νέα κορίτσια να ασχοληθούν με το τραγούδι…»

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου τον ρώτησε αν έχει δεχτεί πρόταση για τη θέση του κριτή σε κάποιο τέτοιο σόου, σχολίασε:

«Ακόμα μου γίνονται!… Δεν ωρίμασα ακόμα για να γίνω κριτής… Δεν θέλω να πουλάω όνειρα σ’ ένα κορίτσι ή ένα αγόρι, που δεν θα βρει το δρόμο του…»

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη: