H Καίτη Γαρμπή είναι ιδιαίτερη ενεργή στα social media και έχει μια πολύ στενή σχέση με το Τwitter.

H τραγουδίστρια δεν διστάζει να πει τη γνώμη της ανοιχτά για θέματα της επικαιρότητας ακόμα και όταν ξέρει ότι μπορεί να δυσαρεστήσει μεγάλο μέρος του κοινού της.

Με κάθε ευκαιρία η Καίτη Γαρμπή τοποθετείται σε θέματα καίρια διχάζοντας τους θαυμαστές της. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που την κατηγορούν, ωστόσο οι περισσότεροι επικροτούν τις απόψεις της.

Ανάλογα συμπεριφορά είχε και το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του Just the two of us.

Ένα σχόλιο της Σάσας Σταμάτη προς την Δέσποινα Βανδή και η απορία της για πώς πρέπει να αποκαλεί την κριτή του σόου, κυρία η δεσποινίδα, πυροδότησε τα αντανακλαστικά της Καίτης.

«Σάσα μου γλυκιά: Δεσποινίδες λέμε τα κορίτσια από 16 και κάτω! Από 17 και πάνω όλες μας αποκαλούμαστε και ειίμαστε Κυρίες! Οκ Σάσα μου; #j2us» έγραψε η τραγουδίστρια.

Σάσα μου γλυκιά: Δεσποινίδες λέμε τα κορίτσια από 16 και κάτω! Από 17 και πάνω ολες μας αποκαλούμαστε και ειμαστε Κυρίες! Οκ Σάσα μου; #j2us — Καίτη Γαρμπή (@KaitiGarbi) September 25, 2021

Δείτε χαρακτηριστικά tweet της Καιτούλας που άφησαν εποχή

Αν είναι αλήθεια αυτά που διαβάζω, ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΙ ΑΙΣΧΟΣ ΣΑΣ!!! pic.twitter.com/aV3vjmF7sf — Καίτη Γαρμπή (@KaitiGarbi) August 8, 2021

Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δεν είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που ζούμε αποτελεί ανθρώπινο έργο. Ο νους μου και οι προσευχές μου δίπλα στους πυροσβέστες μας και σε όλους τους ανθρώπους που παλεύουν για τις περιουσίες τους. — Καίτη Γαρμπή (@KaitiGarbi) August 6, 2021

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι η απόδειξη πως όταν θέλεις κάτι πολύ τότε όλο το σύμπαν θα συνωμοτήσει για να σου φέρει εμπόδια αλλά στο τέλος θα γίνει το δικό σου. Αρκεί να επιμένεις, να πιστεύεις, να πολεμάς και να αγαπάς! #GreekFreak — Καίτη Γαρμπή (@KaitiGarbi) July 21, 2021

Κακιά στιγμή ήταν η ώρα που σε γνώρισε παλιάνθρωπε! Το άλλο ήταν ΦΟΝΟΣ. — Καίτη Γαρμπή (@KaitiGarbi) July 18, 2021

Εγώ στη σκέψη πως φέτος το καλοκαίρι θα ξανατραγουδήσω μπροστά σε κόσμο. pic.twitter.com/TILdvULiZJ — Καίτη Γαρμπή (@KaitiGarbi) June 28, 2021

Δεν υπάρχουν ένοχα ρουχα. Υπάρχουν άρρωστα μυαλά που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το θύμα τους να φοράει ρούχα που βγαίνουν εύκολα.

Θέλουμε να κυκλοφορούμε όπως μας αρέσει με ο,τι μας αρέσει και να νιώθουμε ασφαλείς! Είμαστε όλες μαζί σε αυτό, μέχρι να το καταλάβουν όλοι. — Καίτη Γαρμπή (@KaitiGarbi) May 7, 2021