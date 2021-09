Ο συνθέτης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 μόλις ετών. Ο Μάθιου είχε γράψει τη μελωδία παρέα με τον πατέρα του Κιθ το 1998, ενώ απέσπασε 12 βραβεία για τη μουσική του εκ των οποίων τα 10 για το soundtrack της εκπομπής.

Το πτώμα του βρέθηκε από γιατρούς που κλήθηκαν σε διεύθυνση κατοικίας στο Chudleigh Road, στο Τουίκενχαμ της Αγγλίας. Ο θάνατός του έρχεται λίγο αργότερα από όταν του επιβλήθηκε ποινή 10 μηνών με αναστολή για πυρπόληση του σπιτιού του τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

