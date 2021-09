Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» μίλησε και η μέλλουσα μανούλα Κατερίνα Στικούδη, που έλαμψε χτες στη σκηνή του Just the Two of Us και στο green room!

«Η ομάδα είναι φανταστική. Είμαι 15-17 χρόνια στη δουλειά, αλλά όταν δουλεύω με ανθρώπους που κάνουν με τόσο μεράκι τη δουλειά τους περνάω υπέροχα. Το ευχαριστήθηκα εχθές πολύ. Η Ελένη Βουλγαράκη ήταν ένα κουφέτο, πανέμορφη. Δεν είναι εύκολο το live. Είχαμε το πάρτι της έναρξης, όλοι ήταν ξεχωριστοί, για εμένα ήταν σαν να ήμουν με φίλους», είπε η Κατερίνα Στικούδη.

Η ίδια αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει το παιδί της Ιάσωνα, καθώς έτσι τη φώναζε η μητέρα της όταν ήταν μικρή!

«Δε μοιράζομαι τα προσωπικά μου στα social media. Όταν νιώθω καλά, και όταν θέλω να μοιραστώ κάτι το κάνω. Έχω να πω πραγματάκια για όλη αυτή την εμπειρία και πώς τη βιώνω. Δεν μου αρέσουν τα στερεότυπα ότι επειδή είμαι έγκυος πρέπει να κάτσω σπίτι», ανέφερε η πάντα εντυπωσιακή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια.

Ακόμα, μίλησε για το νέο της άλμπουμ που κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες, ενώ έστειλε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νίκο Κοκλώνη!