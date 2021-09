Ο Βασίλης Καρράς ξεσήκωσε τους τηλεθεατές στην πρεμιέρα του Just the two of us με τη μοναδική ερμηνεία του σε παλιές και καινούργιες επιτυχίες του.

Το φινάλε του σόου ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστό και συγκινητικό, με τον Βασίλη Καρρά να φωνάζει δίπλα του τον Κωνσταντίνο Παντελίδη, αδερφό του Παντελή.

O Βασίλης Καρράς είχε ιδιαίτερη σχέση και μεγάλη αδυναμία στον Παντελή Παντελίδη και οι δύο τους είχαν πει με μοναδικό τρόπο το κομμάτι «Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε».

Την ώρα που ο τραγουδιστής ερμήνευε τις επιτυχίες του, έκανε νόημα στους μουσικούς να παίξουν το συγκεκριμένο τραγούδι και ζήτησε από τον Κωνσταντίνο να έρθει δίπλα του για να το τραγουδήσουν μαζί.

Την ιδιαίτερη αυτή στιγμή, αλλά και τεράστια ομοιότητα του 19χρονου Κωνσταντίνου με τον αδερφό του Παντελή, θέλησε να σχολιάσει η μητέρα του, Αθηνά.

Πιο συγκεκριμένα, η Αθηνά Παντελίδου ανέβασε στο Instagram ένα κολάζ με τους δύο γιου της και τον Βασίλη Καρρά και σχολίασε με νόημα στη λεζάντα: «Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε».

