Θετικός στον κοροναϊό διαγνώστηκε ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Κρις Ροκ ο οποίος και ανακοίνωσε την εξέλιξη αυτή μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αφήνοντας να εννοηθεί ότι υποφέρει από βαριά συμπτώματα.

«Γειά σας παιδιά μόλις ενημερώθηκα ότι έχω κοροναϊό, πιστέψτε με δεν το θέλετε αυτό» έγραψε ο Κρις Ροκ στο Τwitter, καλώντας τους διαδικτυακούς του φίλους και τους followers του να εμβολιαστούν.

Hey guys I just found out I have COVID, trust me you don’t want this. Get vaccinated.

— Chris Rock (@chrisrock) September 19, 2021