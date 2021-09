Το παιδικό εμβόλιο Covid-19 της Pfizer, το οποίο περιέχει μικρότερη δόση mRNA, είναι ασφαλές στις ηλικίες των 5-11 ετών και προκαλεί ισχυρή ανοσιακή απόκριση, δείχνουν τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής σε 2.268 παιδιά έδειξαν ότι το εμβόλιο προσέφερε επίπεδα αντισωμάτων συγκρίσιμα με αυτά που καταγράφγονται σε νέους 16-25 ετών όταν λαμβάνουν την πλήρη δόση, ανακοίνωσαν την Παρασκευή η Pfizer και η γερμανική BioNTech που ανέπτυξε αρχικά το εμβόλιο.

Τα δεδομένα για μείωση ή μη του κινδύνου Covid-19 θα είναι διαθέσιμα αργότερα, ανέφεραν οι δύο εταιρείες. Σύμφωνα με τη Pfizer δεν καταγράφηκαν περιστατικά μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας, δύο σπάνιες παρενέργειες του εμβολίου σε νέους άνδρες.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω πιέσεων για τον εμβολιασμό των μαθητών στις ΗΠΑ καθώς τα κρούσματα αυξάνονται στις νεαρές ηλικίες λόγω του στελέχους Δέλτα.

Today with @BioNTech_Group, we are proud to announce positive topline results from the pivotal trial of our #COVID19 vaccine in children 5-11 years of age. https://t.co/a1mSEgxNHQ pic.twitter.com/9xGfYEzFuy

— Pfizer Inc. (@pfizer) September 20, 2021