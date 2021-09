Κι όμως η πιο συγκινητική στιγμή της σεζόν του κολεγιακού ποδοσφαίρου στο Μαϊάμι δεν δόθηκε στο γήπεδο, αλλά στις εξέδρες.

Ο λόγος για τη «μίνι επιχείρηση» που στήθηκε από τους φιλάθλους προκειμένου να σώσουν ένα γατάκι από το να πέσει στο κενό.

Χρησιμοποιώντας την αμερικάνικη σημαία, οι φιλάθλοι κατάφεραν να σώσουν τη γάτα, η οποία κρεμόταν με τα νύχια της από τον τοίχο, ενώ οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν αποδεικνύουν πως αφενός ακόμη δεν έχει χαθεί η αίσθηση ανθρωπιάς σε αυτόν τον πλανήτη, αφετέρου πως αν και οι σημαίες πολλές φορές μας έχουν διχάσει ή ακόμη και τρομάξει, ωστόσο υπάρχουν και φορές που μας ενώνουν. Όπως αυτη!

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm

— Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021