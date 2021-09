Ο εκ των ιδρυτών της Apple, Στιβ Βόζνιακ, ανακοίνωσε το λανσάρισμα μίας διαστημικής εταιρείας ακολουθώντας τα βήματα των Ίλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος.

Το όνομα της νέας εταιρείας είναι Privateer Space και έχει σχεδιαστεί ώστε να «διατηρήσει το διάστημα ασφαλές και προσβάσιμο για όλη την ανθρωπότητα», σύμφωνα με το προωθητικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον Βόζνιακ μέσω ανάρτησης στο Twitter χαρακτηρίζοντας μάλιστα το εγχείρημα μία «ιδιωτική διαστημική εταιρεία» η οποία ωστόσο «δεν θα μοιάζει με τις υπόλοιπες». Συνιδρυτής της Privateer Space είναι ο ιδρυτής της εταιρείας ρομποτικής και βαθιάς μάθησης Ripcord, Άλεξ Φίλντινγκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Φίλντινγκ τυγχάνει να είναι πρώην μηχανικός της Apple.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF

