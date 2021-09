Ταπεινής καταγωγής, η εξέλιξή του αποτελεί κατά πολλούς ενσάρκωση του αμερικανικού καπιταλιστικού ονείρου.

Όμως ο 50χρονος δισεκατομμυριούχος Μαρ Λορ -γιος ενός ιδιοκτήτη συμβουλευτικής εταιρείας πληροφορικής και μιας bodybuilder, από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος πλούτισε ιδρύοντας και μοσχοπουλώντας επιτυχημένες startups ηλεκτρονικού εμπορίου- λέει πως θέλει να κάνει πραγματικότητα μία ουτοπία, βασισμένη σε μία «αναθεωρημένη εκδοχή του καπιταλισμού», απαλλαγμένη από «ψεγάδια».

Το σημαντικότερο από αυτά, λέει, είναι η ολοένα και πιο άνιση κατανομή πλούτου. Εμπνευσμένος, δε, από τον Αμερικανό οικονομολόγο Χένρι Τζορτζ (που στο «Πρόοδος και φτώχεια» έγραφε πως «πρέπει να κάνουμε τη γη κοινή ιδιοκτησία», με φορολόγηση της αξίας της για ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης) αποδίδει τις ανισότητες «στο μοντέλο ιδιοκτησίας γης, πάνω στο οποίο χτίστηκε η Αμερική».

Αυτό -λέει- θα επιδιώξει να αλλάξει, προτείνοντας τη δική του εναλλακτική.

Κι έτσι, στους μήνες που μεσολάβησαν από την παραίτησή του από διευθύνων σύμβουλος διαδικτυακών πωλήσεων στη Walmart Inc., τον περασμένο Ιανουάριο -θέση που κατείχε εδώ και πέντε χρόνια- έβαλε μπροστά, μαζί με άλλα projects και επενδύσεις, ένα φιλόδοξο σχέδιο που ονόμασε «Τελόσα».

Η ονομασία, λέει ο Λορ, προέρχεται από την ελληνική λέξη «τέλος», ως όρο ολοκλήρωσης και τελειοποίησης, στη βάση της αριστοτελικής φιλοσοφίας.

Το υψηλότερο τέλος είναι, λοιπόν, το «άριστον» και ταυτίζεται με την ευδαιμονία.

Και κατά τον Λορ, αυτή μπορεί ενδεχομένως να επιτευχθεί για μερικούς, με την ανέγερση της Τελόσα.

Μιας μητρόπολης που θα χτιστεί από το μηδέν, σε ακατοίκητη περιοχή των ΗΠΑ, η οποία -λέει ο εμπνευστής της- θα συνδυάζει όλα τα καλά του κόσμου.

Τη ζωντάνια και τη διαφορετικότητα της Νέας Υόρκης. Την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την καθαριότητα του Τόκιο. Το κοινωνικό κράτος, την αειφόρο ανάπτυξη και το μοντέλο διακυβέρνησης των σκανδιναβικών χωρών.



Συνολικής έκτασης περίπου 600 τ.χλμ. στην τελική μορφή της, θα είναι μια πόλη «ανοιχτή, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς», τονίζει ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος.

Οι εκτάσεις της δεν θα ανήκουν άμεσα στους κατοίκους, αλλά έμμεσα, μέσω ενός κοινοτικού ταμείου, τα έσοδα του οποίου -από την αξιοποίηση της γης, την αυξανόμενη αξία της και εισφορές- θα επενδύονται για την ανάπτυξη της πόλης, τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που θα είναι ίσης πρόσβασης για όλους, και την ευημερία των πολλών.

Η διοίκησή της, αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα, θα είναι διαφανής και συμμετοχική, μέσω ενός συμβουλίου.

Όλοι οι κάτοικοι -50.000 άτομα σε αρχικό στάδιο, μέχρι να φτάσουν τελικά τα 5 εκατομμύρια- θα έχουν τη δυνατότητα «να παίρνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού».

Τον σχεδιασμό της Τελόσα ανέλαβε ο φημισμένος Δανός αρχιτέκτονας Μπγιάρκε Ίνγκελς, «παντρεύοντας» την καινοτομία με τη φύση.

Μέρος του παρουσιάστηκε τις προάλλες, απεικονίζοντας μια πόλη του μέλλοντος, όπου δεσπόζει ο λεγόμενος «πύργος της ισότητας».

Μια κατασκευή με φωτοβολταϊκή στέγη, υπέργειο χώρο αποθήκευσης νερού -που θα ανακυκλώνεται- και αγροκτήματα αεροπονικής καλλιέργειας, η παραγωγή των οποίων θα διανέμεται στους κατοίκους.

