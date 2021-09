Ένα απολαυστικό βίντεο δημοσίευσε η εφημερίδα «The Sun» στο λογαριασμό της στο Twitter.

Ένας άντρας, ενώ χαλαρώνει στην πισίνα του σπιτιού του, δέχεται… απρόσκλητους επισκέπτες!

Ξαφνικά, εμφανίζεται μπροστά του ένας πελώριος ελέφαντας, που τον ακολουθεί η οικογένειά του, προκειμένου να απολαύσουν τα νερά της πισίνας, παίζοντας και πίνοντας νερό.

Ο άντρας, ατάραχος, απολαμβάνει το θέαμα, ενώ η παρουσία του ουδόλως ενοχλεί τους απρόσμενους επισκέπτες.

Wild elephants splash and play in man’s pool during up close and personal encounter pic.twitter.com/GA6oRaJCOT

— The Sun (@TheSun) September 5, 2021