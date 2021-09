Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην παγκόσμια κοινότητα ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα στο Τέξας και απαγορεύει τις αμβλώσεις.

Ο νόμος ψηφίστηκε από το πολιτειακό κοινοβούλιο του Τέξας φέτος την άνοιξη, ως μέρος ενός νομοσχεδίου που απαγορεύει την άμβλωση αν ο γιατρός έχει εντοπίσει καρδιακό παλμό, ο οποίος συνήθως παρουσιάζεται στις έξι εβδομάδες μετά τη σύλληψη. Πολλές πολιτείες έχουν ψηφίσει ανάλογους νόμους, όμως εκείνος του Τέξας έχει μια κεντρική διαφορά.

Συνήθως, η εφαρμογή ενός νόμου επαφίεται σε κρατικούς αξιωματούχους και αν οι κλινικές επιθυμούν να αμφισβητήσουν τη συνταγματικότητά τους, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μήνυση κατά του εκάστοτε αξιωματούχου προκειμένου να υποστηρίξουν τη θέση τους δικαστικά. Όμως η νομοθεσία του Τέξας δεν επιτρέπει την εφαρμογή της από αξιωματούχους.

I suggest that all women refuse to have sex with men until they are guaranteed the right to choose by Congress.

— bettemidler (@BetteMidler) September 3, 2021