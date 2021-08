H περιπέτεια φαίνεται πώς τελείωσε και η Σαρλίν του Μονακό επανενώθηκε την Τετάρτη με την οικογένειά της.

Μετά από τρεις σχεδόν μήνες μακριά από τον άνδρα και τα παιδιά της η πριγκίπισσα τελικά βρέθηκε στην αγκαλιά τους.

Αιτία της «εξαφάνισης» ήταν ένα πρόβλημα υγείας που προέκυψε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Νότια Αφρική και που δεν της επέτρεπε να ταξιδέψει.

Η 43χρονη Σαρλίν η οποία εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο Μονακό τον Ιανουάριο, ανέβασε φωτογραφίες της επανένωσής τους στο Instagram, λέγοντας ότι είναι «ενθουσιασμένη» που είναι και πάλι με την οικογένειά της.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν η πριγκίπισσα είναι εμφανώς καταβεβλημένη με πολύ κοντό ανδρικό κούρεμα.

Η Σαρλίν είναι Γερμανικής καταγωγής, γεννήθηκε στη Ροδεσία (Ζιμπάμπουε) και μεγάλωσε στη Νότιο Αφρική.

Ο πατέρας της ήταν διευθυντής πωλήσεων σε μία εταιρία και η μητέρα της αθλήτρια στις καταδύσεις και προπονήτρια κολύμβησης.

Από τη μητέρας της αγάπησε την κολύμβηση. Προπονήθηκε πολύ και κέρδιζε το ένα μετάλλιο μετά το άλλο μέχρι που έφθασε να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ.

Το 2000 η Σαρλίν γνωρίζει τον γιο της θρυλικής Γκρέις Κέλι Πρίγκιπα Αλβέρτο στους αγώνες κολύμβησης Mare Nostrum στο Μονακό. Την φλερτάρει, αλλά εκείνη αρχικά δεν ενδίδει.

Πέρασε καιρός μέχρι να καταφέρει να την γοητεύσει, μετά χάθηκαν και εκείνη ήταν που λέγεται ότι του έστειλε τρυφερά γράμματα από τη Νότιο Αφρική μετά τον θάνατο του πατέρα του, Πρίγκιπα Ρενιέ το 2005, τα οποία τους έφεραν πιο κοντά και τους έκαναν να αποφασίσουν ότι θα είναι μαζί. Τότε ήταν φανερό ότι περνούσαν καλά μαζί, διασκέδαζαν πολύ.

Όλα θύμιζαν παραμύθι. Η πανέμορφη πρωταθλήτρια κολύμβησης, που θυμίζει τη Σαρλίζ Θερόν και τη Ναόμι Γουότς, θα ζούσε μία ονειρεμένη ζωή στο πλευρό του Αλβέρτου, ενός από τους πιο πλούσιους μονάρχες του κόσμου, με περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Το 2011 γίνεται ο γάμος τους και τα προβλήματα αρχίζουν….

Πριν τον γάμο της, η Σαρλίν προσπάθησε να δραπετεύσει τρεις φορές. Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό L’ Express, λίγο πριν τον γάμο, όταν η Σαρλίν είχε πάει στο Παρίσι για να κάνει πρόβα νυφικού. Ζήτησε καταφύγιο στην πρεσβεία της Νοτίου Αφρικής όταν έμαθε πως ο Αλβέρτος που είχε ήδη δύο εξώγαμα, είχε αποκτήσει και τρίτο παιδί με μία αφρικανή ερωμένη του κατά τη διάρκεια σχέσης του παράλληλα με τη Σαρλίν.

Η δεύτερη προσπάθεια να δραπετεύσει έγινε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια του Gran Prix του Μονακό.

Η τρίτη έγινε την ίδια χρονικά περίοδο, όταν έβγαλε ένα αεροπορικό εισιτήριο χωρίς επιστροφή, για τη Νότιο Αφρική. Κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο της Νίκαιας όταν την σταμάτησε η Ασφάλεια του πριγκιπάτου και της πήρε το διαβατήριο.

Οι φήμες λένε πως ο Αλβέρτος την κρατάει μέσα στη χρυσή φυλακή της εκβιάζοντάς την με την επιμέλεια των παιδιών τους.

Σόκαρε χριστουγεννιάτικα το μικρό πριγκιπάτο η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, γνωστή και ως η «θλιμμένη πριγκίπισσα». Εμφανίστηκε σε χριστουγεννιάτικη γιορτή και μοίρασε δώρα σε μικρά παιδιά με απρόσμενο νέο λουκ στα μαλλιά της: Είχε ξυρίσει την μια πλευρά του κεφαλιού της λανσάροντας ένα πανκ λουκ.

Wow! so this is the new hair style of Princess Charlene of Monaco😳 what do we think- I think its a bit over the top & un-royal like😬 but whatever makes her happy🤷🏾‍♀️ pic.twitter.com/y8plQxAkFc

— Meghan Is A Global Queen 👑 (@AmbikQueen) December 16, 2020