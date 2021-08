Ατύχημα είχε ο Γιώργος Λέντζας, ο οποίος αυτό το διάστημα ζει μοναδικές στιγμές στην Αυστρία.

Ο παρουσιαστή και λάτρης των σπορ έπεσε από το ποδήλατο και χρειάστηκε να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Ευτυχώς το τραύμα δεν ήταν σοβαρό και ο Γιώργος Λέντζας έκανε μόνο τρία ράμματα.

Την είδηση έκανε ο ίδιος γνωστός μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

«Ride, crash, get stitches, then ride some more, complaining about the stitches. Trip update: Υποθέτω οι θεοί των ταξιδιών με καταράστηκαν επειδή σταμάτησα να αγοράζω μαγνητάκια ψυγείου. Πλέον στις συζητήσεις για την πανδημία στο Facebook, θα μπορώ να μιλάω και για το εθνικό σύστημα υγείας της Αυστρίας. Αφήνω την χώρα ξέροντας τί γεύση έχει το χώμα και με τρία ράμματα ενθύμιο, αντί για μαγνητάκι. Ευχαριστώ τους γιατρούς» έγραψε ο παρουσιαστής.