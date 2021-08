Η επανένωση των δύο διάσημων καλλιτεχνών, έσκασε σαν βόμβα στην καρδιά του καυτού καλοκαιριού και μας χάρισε ένα δροσερό αεράκι 00’s νοσταλγίας.

To προηγούμενο σαββατοκύριακο, το ινσταγκραμικό ντεμπούτο του ζευγαριού άναψε τις συζητήσεις γύρω από τον έρωτά τους.

Η Jennifer Lopez ανταλλάσσει ένα παθιασμένο φιλί με τον αγαπημένο της Ben Affleck, γιορτάζοντας μαζί τα 52α γενέθλια της.

Πολλοί και πολλές μπορεί να σκέφτηκαν: Είναι όντως ερωτευμένοι, όλο αυτό είναι τέχνασμα PR, μήπως απλά… κοροϊδεύουν τον κόσμο;

Ας θυμηθούμε το ρομαντικό τους ειδύλλιο από την γένεσή του.

Μέσα από τις στάχτες του φιάσκο της ταινίας Gigli, ένας έρωτας γεννιέται. Στα γυρίσματά της J.Lo και Ben ερωτεύτηκαν. Η αλήθεια είναι πως από την πρώτη στιγμή φαίνεται πως είχαμε να κάνουμε με ένα ταιριαστό ζευγάρι.

Η Jennifer δηλώνει σε συνέντευξή της ότι η πρόταση γάμου που της έκανε ο γόης Ben ήταν “παραδοσιακή”, αλλά με ένα φαντασμαγορικό τρόπο, όπως μόνο εκείνος θα μπορούσε να το κάνει.

Λίγο καιρό μετά, βλέπουμε τον Ben να πρωταγωνιστεί στο πλέον εμβληματικό video clip του “Jenny from the Block” στο οποίο μάλιστα κάνουν μια μικρή αναφορά στο struggle τους με τους paparazzi.

Τα ημερολόγια δείχνουν Νοέμβριο του 2002.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά, όμως, το ζευγάρι ανακοινώνει ακύρωση του γάμου!

Ο απίστευτος λόγος της ματαίωσης

“Λόγω της υπερβολικής προσοχής που έχουν δώσει τα media στον γάμο μας, αποφασίσαμε να αναβάλουμε την ημερομηνία,” είχαν πει σε κοινή τους δήλωση τότε.

“Όταν συνειδητοποιήσαμε πως σκεφτόμασταν σοβαρά να προσλάβουμε τρεις διαφορετικές…»νύφες-αντιπερισπασμούς» σε άλλες τοποθεσίες, καταλάβαμε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Αισθανόμαστε ότι η διάθεση που θα έπρεπε να έχουμε την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μας μπορεί να χαλάσει.

Αισθανόμαστε ότι η ημέρα που θα έπρεπε να είναι ευτυχισμένη και ιερή μπορεί να καταστραφεί για εμάς, την οικογένειά μας και τους φίλους μας.”

Τελικά, όμως, ο γάμος δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, και το ζευγάρι χώρισε επίσημα τον Ιανουάριο του 2004.

Η αιτία παρέμεινε μυστήριο για αρκετό καιρό μέχρι που ο Ben Affleck αποφάσισε να το συζητήσει τέσσερα χρόνια αργότερα, κατά την διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης, όπου δήλωσε ότι οι δυο τους ερωτεύτηκαν, ήταν πολύ ενθουσιασμένοι ο ένας με τον άλλον, και μάλλον υπερβολικά προσβάσιμοι.

“Κανένας από τους δυο μας δεν περίμενε τις διαστάσεις που θα έπαιρνε όλο αυτό από άποψη δημοσιότητας.”

Η Jennifer Lopez, ούτε λίγο ούτε πολύ, συμφώνησε με τα λόγια του πρώην αρραβωνιαστικού και τότε φίλου της εκφράζοντας μία αντίστοιχη άποψη σε συνέντευξή της το 2016.

Συγκεκριμένα είχε δηλώσει:

“Δεν προσπαθήσαμε να έχουμε μία τόσο δημόσια σχέση. Απλώς ήμασταν ζευγάρι όταν γεννήθηκαν τα tabloids και υπήρχε απίστευτη πίεση. ”

Ένα χρόνο πριν από αυτήν την δήλωση, όμως, η Lopez είχε πει το εξής -όχι-και-τόσο σιβυλλικό στο HuffPost Live:

«Θα το έκανα ξανά, νομίζω. Θα ήθελα πραγματικά. Ακόμα και τη σχέση. Αισθάνομαι ότι όλα είναι μέρος της ιστορίας μας και του ταξιδιού μας και ότι σε βοηθά να ωριμάσεις αν είσαι πρόθυμος να κοιτάξεις πίσω. Είμαι πρόθυμη να κοιτάξω!»

Η αγάπη και η εκτίμηση

Η αλήθεια είναι ότι ποτέ κανείς δεν είχε μιλήσει δημοσίως αρνητικά για το πρώην ταίρι του. Ειδικά ο Μπεν Άφλεκ ποτέ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του στην super star πρώην του.

Συγκεκριμένα, την άνοιξη του 2021, σχολιάζοντας το cover story που έκανε η JLO για το InStyle είπε:

“Παραμένει, μέχρι σήμερα, το άτομο που δουλεύει πιο σκληρά απ’ όλους σε αυτή τη βιομηχανία. Έχει μεγάλο ταλέντο, αλλά έχει επίσης εργαστεί πολύ σκληρά για την επιτυχία της και είμαι τόσο χαρούμενος γι ‘αυτήν που φαίνεται, επιτέλους, να παίρνει την αναγνώριση που της αξίζει”.

Oι παπαράτσι, στο μεταξύ, αρχίζουν να υποψιάζονται ότι περνούν μαζί χρόνο στο σπίτι της J.Lo, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου έχει ανακοινωθεί ο οριστικός χωρισμός της από τον Rodriguez.

Η πραγματική φρενίτιδα, όμως, θα ξεκινήσει με την περίφημη “εκδρομή στην Μοντάνα” όπου Ben και Jeniffer πέρασαν περίπου μία εβδομάδα μαζί στο εξοχικό του πρώτου.

Η Daily Mail δημοσιεύει φωτογραφίες από το ταξίδι, που αποδεικνύουν ότι οι δύο πρώην κάνουν παρέα. Στη μία, οι δύο τους φαίνονται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, στη δεύτερη όμως, μοιάζουν να κρατιούνται χέρι με χέρι ενώ αποβιβάζονται από ένα αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το People, μετά τη Μοντάνα, βόλταραν και στο LA.

View this post on Instagram A post shared by Bennifer👑💕 (@bennifer_02)

Ιούνιος 2021- Το καλοκαίρι της επανασύνδεσης

Tο Page Six δημοσίευσε φωτογραφίες τους από τρυφερές στιγμές κατά τη διάρκεια δείπνου.

Το ΤΜΖ ανέφερε ότι η επανασύνδεση χτίζεται από τον περασμένο Φλεβάρη, όταν ο Ben ξεκίνησε να σπαμάρει με mail την Jeniffer.

Άλλη πηγή αναφέρει στο People ότι η Jennifer είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο μιας σχέσης και θέλει να περάσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με τον Ben για να δει πού θα μπορούσε να πάει.

Σύμφωνα πάλι με το People, οι Bennifer ήδη κανονίζουν διακοπές και συγκατοίκηση την ίδια στιγμή.

Τον Ιούλιο, πια, είναι και ίνσταγκραμ οφίσιαλ!

Η JLo γιορτάζει τα 52α της γενέθλια σε ένα γιοτ, με τον Ben και τους κοιλιακούς της και ποστάρει ανάλογες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό.

To όλο σκηνικό, το όλο story θυμίζει έντονα φάση…back to the future και οι αφοσιωμένοι fans κυριολεκτικά τρώνε τα νύχια τους από την αγωνία.

Πού θα πάει όλο αυτό; Θα γίνει εκείνος ο γάμος που τότε ακυρώθηκε;

Οι Bennifer είναι παρελθόν και τώρα παρόν ή, ανέκαθεν, ένα επικοινωνιακό τρικ μεταξύ δύο φίλων με προνόμια;

Ίδωμεν…

*Mε πληροφορίες από BBC και Oneofus.gr