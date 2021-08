Σε σκηνοθεσία Andrew Levitas, η ταινία «Minamata» όπου πρωταγωνιστεί ο Ντεπ ως W Eugene Smith, αποτυπώνει την ιστορία ενός Αμερικανού φωτορεπόρτερ που βοήθησε να αποκαλυφθούν οι τραγικές συνέπειες της δηλητηρίασης από υδράργυρο στις ιαπωνικές παράκτιες κοινότητες τη δεκαετία του 1970.

Johnny Depp is one of contemporary cinema’s most talented and versatile actors.

- San Sebastian Festival

Johnny will receive San Sebastian’s highest honor, Donostia Award, in a ceremony taking place on Sept. 22 at the festival’s Kursaal Auditorium.

