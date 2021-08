Η τρίτη δόση για το εμβόλιο του κοροναϊού, ή αλλιώς αναμνηστική, είναι ένα θέμα που απασχολεί τους επιστήμονες, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με αυτό στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν έχει αποφασίσει να συστήσει στους περισσότερους Αμερικανούς να λάβουν τρίτη, ενισχυτική δόση εμβολίου για την COVID-19 οκτώ μήνες αφού ολοκληρώσουν τον αρχικό εμβολιασμό τους, έγραψε χθες η εφημερίδα The New York Times. Η γνωστή αμερικάνικη εφημερίδα επικαλείται δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους ενημερωμένους σχετικά.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν σχεδιάζει να προχωρήσει στη σύσταση αυτή σύντομα, πιθανόν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των NYT.

Οι τρίτες, ενισχυτικές δόσεις ενδέχεται να αρχίσουν να χορηγούνται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, κατά το δημοσίευμα.

Breaking News: The Biden administration is expected to announce that most Americans should get a booster shot eight months after receiving their initial Covid-19 vaccine, and could begin offering the extra shots as early as mid-September. https://t.co/HJf3HoZzQF

— The New York Times (@nytimes) August 17, 2021