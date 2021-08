Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε τα 40α γενέθλιά της σήμερα με ένα χιουμοριστικό βίντεο και μια έκκληση προς τους ανθρώπους να καθοδηγούν τις γυναίκες, οι οποίες προσπαθούν να επιστρέψουν στον εργασιακό χώρο.

Meghan Markle has teamed up with Melissa McCarthy to promote a special initiative on her 40th birthday 🎂

The hilarious video also features a cameo from Prince Harry 😂 #40×40 pic.twitter.com/3SpmbhJKvi

— Goss.ie (@goss_ie) August 4, 2021