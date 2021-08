Όταν το κίνημα #MeToo, ξεκίνησε να «ξηλώνει» τα ρούχα της πατριαρχίας, πολλές ήταν οι αθλήτριες οι οποίες βρήκαν το θάρρος και βγήκαν μπροστά, αποκαλύπτοντας τις προσωπικές του οδυνηρές εμπειρίες κακοποίησης.

Το ίδιο συνέβη και με αθλήτριες στις ΗΠΑ, οι οποίες μίλησαν για την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν από τον Larry Nassar, τον γιατρό της εθνικής ομάδας ενόργανης των ΗΠΑ.

Ακούστηκαν πολλές φωνές, όμως η McKayla Maroney τώρα ύψωσε τη δική της.

Η ίδια επέλεξε να μοιραστεί την αλήθεια στο Twitter, απαντώντας σε μία συναθλήτριά της, η οποία έγραψε πως «η ενόργανη με διέλυσε πολύ περισσότερο ψυχικά, απ’ ό, τι σωματικά».

«Και εμένα κορίτσι μου, #metoo», γράφει στην αρχή της ανάρτησής της η McKayla Maroney.

It took me till now to be able to find myself, my health, and my voice again.. and it’s been 9 years since my Olympics. You’re not alone. I speak with many gymnasts and they all feel the same. https://t.co/IAtKfTkzir

«Μου πήρε μέχρι τώρα για να μπορέσω να βρω τον εαυτό μου, την υγεία μου, τη φωνή μου ξανά… Κι έχουν περάσει 9 χρόνια από τους Ολυμπιακούς μου. Δεν είσαι μόνη. Μιλάω με πολλές αθλήτριες και όλες ένιωσαν το ίδιο».

Η ίδια συνεχίζοντας, αναφέρει ένα – ένα όσα βίωσε, κατηγορώντας τη FIG πως έδωσε «100% προτεραιότητα στην τηλεόραση από τον αθλητισμό κάθε φορά – και δε δουλεύει καν, η τηλεθέαση έπεσε», ενώ πρόσθεσε πως οι «αδιανόητα επικίνδυνοι κανονισμοί» των οργανισμών «με πίεσαν να αποσυρθώ. Έχω τόσα παράπονα».

«Οι γονείς αντιμετωπίζονται ως περισπασμός, είχαμε πρόβλημα αν τους μιλούσαμε. Η μαμά μου μού έστελνε πακέτα με φαγητό στο ξενοδοχείο μου στο Τόκιο, επειδή πεινούσα. Έκανε ό, τι μπορούσε για να με βοηθήσει», έγραψε.

Parents are seen as a distraction, we would get in trouble if we spoke to them. My mom would send me packages of food to my hotel in Tokyo, because I was starving. She did everything she could to help me.

«Η εθνική ενόργανης λέει πως δεν έχει ευθύνη για την κακοποίηση που συνέβη. Τότε ποιος έχει; Ήμουν ανήλικη στο Τόκιο και στο Λονδίνο.

Δεν μας άφηναν να δούμε τους γονείς μας μέχρι μετά τους αγώνες, δεν τους άφηναν να μείνουν στα ξενοδοχεία μας και να μας μιλήσουν. Ήμασταν στη “φροντίδα της εθνικής”».

«Όταν ήμουν κάτω από τη “φροντίδα σας” στο Τόκιο και αγωνιζόμουν για τις ΗΠΑ στα 15 μου, και οι γονείς μου δεν μπορούσαν να μείνουν στο ξενοδοχείο μου ή να με δουν…

Όταν ήμουν ολομόναχη, γυμνή με τον Larry Nassar πάνω μου για 50 λεπτά. Ποιος έφταιγε;»

Η McKayla Maroney υποστήριξε, τέλος, πως όταν θέλησε να πει σε μία συναθλήτριά της τι της είχε συμβεί, «μία μεγαλύτερη συναθλήτρια που θαύμαζα, μου είπε “Σκάσε και μην ξαναπείς τίποτα τέτοιο για το Larry Nassar”. Με τρόμαξαν τόσο, οπότε άκουσα και δεν είπα τίποτα για πολύ καιρό. Το καταπίεσα μέχρι που ξαναβγήκε στην επιφάνεια, το 2015».

I was told to “Shut the fuck up, and don’t ever say anything like that about Larry Nassar again” by an older teammate I looked up to.

That scared the hell out of me, so I listened, and didn’t say anything for a long time. I just suppressed it until it came up again in 2015.

— mckayla (@McKaylaMaroney) August 1, 2021