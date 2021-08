Μετά την απόσυρσή της από τους τελικούς στο άλμα γυναικών, τους ασύμμετρους ζυγούς και τις ασκήσεις εδάφους, η τετραπλή Ολυμπιονίκης, Σιμόν Μπάιλς, φαίνεται πως ενδέχεται να επιστρέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Μετά την απόσυρση της από τους τελικούς της γυμναστικής στο άλμα γυναικών, στους ασύμμετρους ζυγούς και στις ασκήσεις εδάφους, η απόλυτη κυρίαρχος της παγκόσμιας γυμναστικής από το 2013, Σιμόν Μπάιλς, θα αγωνιστεί κανονικά στο τελευταίο αγώνισμα, αυτό του τελικού της δοκού ισορροπίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη (10/8).

how about you amaze me and do the right thing… have an independent investigation https://t.co/58Gc9QUk76

— Simone Biles (@Simone_Biles) March 14, 2020