Ο Randy Gardner έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που κατάφερε να μείνει άυπνος για 11 μέρες και 25 λεπτά. Έγινε τρίτο θέμα στις ΗΠΑ μετά την δολοφονία Κένεντι και την επίσκεψη των Beatles.

Είναι ευρέως γνωστό ότι ο άνθρωπος χρειάζεται οκτώ ώρες βραδινού ύπνου. Παρόλα αυτά το 35% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι κοιμούνται λιγότερο από επτά ώρες τη νύχτα.

Ωστόσο, υπάρχει άνθρωπος που κατάφερε να μείνει άυπνος για 11 μέρες και 25 ώρες. Ο Randy Gardner κατάφερε να μείνει στην ιστορία για το ρεκόρ, με το μεγαλύτερο διάστημα που μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος χωρίς ύπνο.

Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 1963, όταν δύο μαθητές λυκείου, ο Randy Gardner και ο Bruce McAllister είχαν μια ιδέα για ένα έργο επιστημονικής έκθεσης. Πίστευαν ότι θα είχε ενδιαφέρον να δουν πόσο καιρό θα μπορούσαν να μείνουν ξύπνιοι και να καταγράψουν τυχόν παρενέργειες που μπορεί να συμβούν στην πορεία.

Ο «άτυχος» της υπόθεσης ήταν ο Randy Gardner αφού έπειτα από ρίψη νομίσματος σε εκείνον έπεσε το βάρος του πειράματος. Έτσι δεν είχε άλλη επιλογή από το δοκιμάσει τις ικανότητές του.

In l964 friend Randy Gardner and I flipped a coin to see who’d get to stay awake for our h.s. science fair project on “sleep deprivation.” Randy won, stayed awake for 11 days, broke a world record, and made science history. Hear about it now at the BBC: https://t.co/nuAZYZsXuO pic.twitter.com/XOYELruFaa

— Bruce McAllister (@brucestories) January 8, 2018