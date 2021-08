Επειδή το καλοκαίρι η διάθεση είναι αναμφίβολα πιο ανάλαφρη και μπορεί να μην έχεις την ίδια συνέπεια με το πρόγραμμα γυμναστικής σου, ανακάλυψε παρακάτω μερικούς εύκολους τρόπους για να συνεχίσεις να ασκείσαι.

Κάνε μερικά γρήγορα προγράμματα μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου σου. Κάνε 10 βυθίσεις τρικεφάλων, 20 καθίσματα με αναπήδηση, 10 push-ups, 20 ανυψώσεις γονάτων, 10 κοιλιακούς.

Επανάλαβε όσους περισσότερους γύρους μπορείς σε 20 λεπτά!

2. Να θυμάσαι πως λίγη άσκηση είναι καλύτερη από την καθόλου άσκηση

Αν είσαι πολύ κουρασμένη για να βγάλεις το κανονικό σου πρόγραμμα στο γυμναστήριο ή έχεις μια πολύ φορτωμένη εβδομάδα στη δουλειά, προσπάθησε να κάνεις μερικές ασκήσεις διάφορες στιγμές στη διάρκεια της ημέρας (σανίδα, προβολές, κοιλιακούς).

3. Έχε τον εξοπλισμό για τη γυμναστική σου κάπου που θα τον βλέπεις

Μπορείς να έχεις το στρωματάκι της yoga τυλιγμένο -ή και ανοιχτό- σε μια γωνιά του καθιστικού: θα σου υπενθυμίζει να κάνεις τη yoga σου, push ups, κοιλιακούς ή σανίδα, την ώρα που βλέπεις τηλεόραση.

4. Υπενθυμίσεις για την προπόνησή σου

Πριν φύγεις για τη δουλειά το πρωί, άφησε τα αθλητικά σου δίπλα στην πόρτα ώστε όταν θα γυρίσεις… να σκοντάψεις επάνω τους.

Αυτό θα σου υπενθυμίσει να βγεις ένα γρήγορο περπάτημα και μπορεί να είναι ένας τρόπος για να διώξεις την ένταση της δουλειάς και να περάσεις ήρεμη και χαλαρή το βράδυ μαζί με την οικογένειά σου.

