Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος Ενα ήσυχο μέρος 2 Λαγωνικό 24 καρατίων Το δυστύχημα All That Jazz Πρόστιμο Μια Αμερικάνικη ληστεία Ασπρο πάτο Μήλα Black Widow Μπλε βελούδο Καζαμπλάνκα Κρουέλα (με υπότιτλους) Death Wish 3 Dheepan Digger Fast & Furious 9 - Μαχητές των δρόμων Πρόσωπο με πρόσωπο First Cow Godzilla vs Kong Ο Κομφορμίστας Η θέση Ερωτική επιθυμία Η αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ Περιπέτεια στη ζούγκλα Η νονά της νύχτας Η μαύρη κηλίδα Λάσι γύρνα σπίτι (μεταγλωττισμένη) Ευτυχισμένος Λάζαρος Λούκα (μεταγλωττισμένη) Μάρτιν Ίντεν Monday Οδός Μαλχόλαντ Μη φεύγεις, Βάντα! Κάτι τρέχει στο Σεν Τροπέ No more fear Nomadland Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό Old Μόνο αυτοί είδαν το δολοφόνο Ο όρκος Υποσχόμενη νέα γυναίκα Η Ράϊα και ο τελευταίος δράκος (μεταγλωττισμένη) Το φεστιβάλ του Ρίφκιν Scoody Doo! (μεταγλωττισμένη) Sonic Η ταινία (μεταγλωττισμένη) Soul (μεταγλωττισμένη) Διαστημικά καλάθια: Η νέα γενιά Ράφτης Η μάχη του Αλγερίου Το Κάλεσμα 3: Ο διάβολος με έβαλε να το κάνω Η Συνομιλία Ο κατάσκοπος του ψυχρού πολέμου Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη) Το παιχνίδι των λυγμών Η διπλή ζωή της Βερόνικα Ο πατέρας Η νύχτα των βρικολάκων Η αιώνια κάθαρση Η σιωπή Το κεντρί Το δέντρο και τα τσόκαρα Ενα ντιβάνι στην Τυνησία Ενας γιος Οι διαρρήκτες Original Τίτλος A Quiet Place Part II A Shot in the Dark Accident All That Jazz Amercement American Animals Another Round Apples Black Widow Blue Velvet Casablanca Cruella (subbed) Death Wish 3 Dheepan Digger F9: The Fast Saga Face to Face First Cow Godzilla VS Kong Il Conformista Il Posto In the Mood for Love In the Strange Pursuit of Laura Durand Jungle Cruise La Daronne La Mancha Negra Lassie Come Home (dubbed) Lazzaro Felice Luca (dubbed) Martin Eden Monday Mulholland Dr. My Wonderful Wanda Mystère à Saint-Tropez No more fear Nomadland Not to be unpleasant, but we need to have a serious talk Old Only the Animals Pitsi Promising Young Woman Raya and the Last Dragon (dubbed) Rifkin's Festival Scoob! (dubbed) Sonic the Hedgehog (dubbed) Soul (dubbbed) Space Jam: A New Legacy Tailor The Battle of Algiers The Conjuring: The Devil Made Me Do It The Conversation The Courier The Croods: A New Age (dubbed) The Crying game The Double Life of Veronique The Father The Fearless Vampire Killers The Forever Purge The Silence The Sting The Tree of Wooden Clogs Un divan à Tunis Un fils Way Down Κιν/φοι Αθήνας ΦΛΕΡΥ ΑΝΕΣΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ODEON ESCAPE COOL TYMVOS VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ΛΑΪΣ ΑΒΑΝΑ ΑΕΛΛΩ DIGITAL CINEMA ΑΘΗΝΑΙΑ ΑΙΓΛΗ ΑΙΟΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΚΤΗ ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΙΚΗ DIGITAL ΑΛΟΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΜΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΝΟΙΞΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 3D digital ΑΣΤΡΟΝ DIGITAL ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΒΟΞ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΕΛ ΧΛΟΗ ΦΛΩΡΙΔΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Cinemax ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ ΡΙΒΙΕΡΑ ΡΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ DIGITAL ΜΑΡΙΑΝΑ DIGITAL ΜΑΙΑΜΙ ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΛΙΛΑ DIGITAL CINEMA ΚΟΡΑΛΙ Cinemax ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Cinema ΘΗΣΕΙΟΝ ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax ΕΚΡΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΗΠΟΣ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ ΟΑΣΙΣ VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ CINE ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΙΝΕ ΠΥΛΑΙΑ STUDIO NEW STAR ART CINEMA ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΣΙΝΕ ΑΛΙΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ 2 ΑΙΓΛΗ 3 ΑΡΙΑΝ ΚΑΡΜΕΝ ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΙΝΕ ΚΕΚΡΩΨ ΣΙΝΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΑΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣ ΣΙΝΕ ΑΛΣΟΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CINEPLEXX ONE SALONICA Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική